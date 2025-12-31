El impuesto sobre el plástico le sale muy ‘caro’ a las empresas

El 70% de las empresas murcianas han tenido que modificar su estructura de costes, procesos internos o red de proveedores para poder hacer frente al impuesto sobre Envases de Plástico no reutilizables, según el informe ‘Impacto empresarial del Impuesto al Plástico de un solo uso en la Región de Murcia’, elaborado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) con la financiación del Instituto de Fomento de la Región (INFO).

El informe se basa en una encuesta realizada a más de 100 empresas murcianas, principalmente de los sectores agroalimentario e industrial, que concentran un uso intensivo de envases y embalajes, según fuentes de CROEM.

Los resultados evidencian un impacto generalizado, con especial incidencia en pymes y empresas exportadoras. Además, señala que el 52% de las compañías no puede repercutir el sobrecoste al cliente final y lo asume directamente, con el consiguiente impacto en sus márgenes y en su capacidad de inversión.

El informe señala también que un 11 % de las empresas soporta sobrecostes superiores a los 100.000 euros anuales, mientras que más del 60 % considera elevada o muy elevada la carga administrativa asociada al cumplimiento de esta obligación fiscal.

En cuanto a la eficacia ambiental, el estudio constata que el 74% de las empresas no ha logrado reducir el uso de plástico de un solo uso, principalmente por limitaciones técnicas, el mayor coste de los materiales alternativos y la falta de soluciones viables para determinados productos, una situación que afecta de forma especial al sector agroalimentario. En este contexto, siete de cada diez empresas dudan de que el impuesto esté contribuyendo de manera efectiva a la economía circular.