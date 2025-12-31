Cruz Roja lanza una revolución positiva por el acogimiento familiar

Abrir la puerta de tu casa para que entre un niño, niña o adolescente al que no conoces, acompañado, en ocasiones, de situaciones de gran vulnerabilidad que requieren estabilidad, suena a locura. Pero hay personas que dan ese paso. En la Región de Murcia, cada vez más familias se están ‘volviendo locas’ por algo muy serio: ofrecer, durante un tiempo, un hogar afectivo y seguro a menores que no pueden vivir con su familia de origen. Esa es la esencia de ‘Locos por Acoger’, la campaña impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y Cruz Roja, y financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que quiere transformar la visión social del acogimiento familiar y animar a nuevas familias a dar el paso.

Esta campaña forma parte del programa ‘Vincul-Acción’, una iniciativa liderada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, dirigida a favorecer el acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, gracias a una financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation.

El objetivo principal de ‘Vincul-Acción’ es facilitar alternativas al acogimiento residencial, promoviendo el acogimiento familiar en familias preparadas y apoyadas para ofrecer un entorno afectivo, estable y seguro a menores tutelados o en riesgo.

‘Locos por Acoger’ persigue transformar la visión social del acogimiento familiar, así como sensibilizar y formar a nuevas familias para ofrecer hogares temporales y afectivos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De la urgencia silenciosa a la ‘locura positiva’

El acogimiento familiar es uno de los retos más exigentes del ámbito social: implica abrir el corazón y el hogar a un menor que ha vivido situaciones complejas y que necesita estabilidad, afecto y seguridad mientras se resuelven las circunstancias de su familia de origen. Durante años, las campañas de sensibilización han puesto el foco en la urgencia y el desamparo. Pero la saturación de causas y mensajes ha generado fatiga emocional y un cierto efecto de invisibilización.

‘Locos por Acoger’ rompe ese guion. Resignifica el acogimiento como una ‘locura positiva’: un acto de amor disruptivo y revolucionario, al alcance de familias monoparentales, extensas, parejas, personas solas, con o sin hijos, y de cualquier condición u origen. Como explica María Teresa Sánchez Elduayen, presidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia, «abrir la puerta de tu hogar y tu vida para acoger es, quizá, una locura. Pero es la locura más bonita e importante que podemos acometer como sociedad: la de transformar un destino, devolver esperanzas, y construir comunidades desde el compromiso y la ternura .

Más de 30 años de acogimiento

El acogimiento familiar en la Región de Murcia tiene una larga trayectoria. Cruz Roja lleva más de 30 años trabajando, junto a la Comunidad Autónoma, para que niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección puedan vivir temporalmente con familias preparadas y acompañadas, en lugar de crecer en recursos residenciales.

El objetivo del programa ‘Vincul-Acción’ es claro: facilitar alternativas al acogimiento residencial mediante familias que ofrezcan un entorno afectivo, estable y seguro a menores tutelados o en riesgo. Siempre que es posible, se trabaja para la reunificación con la familia de origen, en coordinación con los servicios sociales y con apoyo profesional a ambas partes. Cuando esa reunificación no es viable, se promueve la integración duradera en familias acogedoras o la adopción.

Los resultados de esta trayectoria son rotundos: incluso los acogimientos temporales dejan huellas imborrables. Los menores acogidos suelen experimentar una mejora significativa en su estabilidad emocional, sus habilidades sociales y su rendimiento educativo, además de recuperar la confianza en su propio futuro. No se trata de ‘quedarse’ con un hijo o una hija, sino de acompañar un tramo decisivo de su vida con respeto a la historia y los derechos de su familia de origen.

La infancia necesita hogares, no etiquetas

Uno de los grandes cambios de enfoque que propone ‘Locos por Acoger’ es romper el mito de que solo ciertas familias pueden acoger. La campaña apuesta por la diversidad social real, de modo que tanto personas solas, familias monoparentales, parejas, familias extensas, con o sin hijos, como aquellas familias con diferentes niveles de ingresos o experiencias previas, pueden formar parte de este movimiento si cuentan con estabilidad y ganas de implicarse.

«La infancia necesita hogares, no etiquetas», resume la presidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia. «No somos perfectos, pero sí podemos acoger. Y eso es todo lo que necesita un niño, niña o adolescente que se encuentre en esta situación», destaca María Teresa Sánchez Elduayen.

El equipo técnico de Cruz Roja, compuesto por profesionales expertos en Trabajo Social, Psicología y Educación Social acompaña en todo el proceso, desde la primera sesión informativa hasta la formación específica y el seguimiento emocional del menor y de la familia acogedora. La clave no está en la perfección, sino en el compromiso: quienes acogen no están solos, sino integrados en una red profesional y comunitaria que les sostiene y les guía.

«Podemos transformar un destino, devolver esperanzas y construir comunidad desde el compromiso y la ternura»

El Proyecto de Intervención y Supervisión del Acogimiento Familiar en familia extensa y ajena de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia refleja la magnitud y complejidad de la protección a la infancia tutelada en la Región. Cruz Roja, en coordinación con el Servicio de Protección de Menores, ha acompañado a 587 familias y 588 menores, combinando acogimientos en familia extensa y ajena, y atendiendo también a 136 familias biológicas, lo que sitúa el foco no solo en los niños y niñas, sino en todo su sistema familiar. El proyecto se despliega en una amplia red territorial que abarca Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y otros municipios, con el objetivo general de garantizar la cobertura de necesidades básicas, favorecer la adaptación e integración de los menores y reforzar la capacitación parental de las familias de origen.

Detrás de estos números hay realidades muy vulnerables: menores que han sufrido abandono temprano y que presentan problemas de conducta, ansiedad, duelo, trauma y, en la adolescencia, riesgos añadidos como autolesiones, adicciones o dificultades de control de impulsos. El equipo interdisciplinar de Cruz Roja, junto a 36 personas voluntarias, articula una red de apoyos que va desde la coordinación con servicios sociales, educación y salud, hasta ayudas para necesidades básicas, refuerzo escolar, campañas de material y juguetes o derivaciones a proyectos de empleo y lucha contra la pobreza energética, consolidando el acogimiento familiar como una medida de protección real y sostenible frente al ingreso en centro.

Una revolución tranquila

‘Locos por Acoger’ no se queda en el impacto emocional y la sensibilización de la sociedad murciana, sino que busca, fundamentalmente, incrementar el número de familias interesadas, reducir los tiempos de espera para que los menores accedan a un hogar temporal y generar una conversación social más abierta y positiva sobre el acogimiento familiar.

Mediante esta iniciativa, la Consejería de Política Social y Cruz Roja espera ampliar la comunidad de ‘locos por acoger’ y fomentar un orgullo colectivo en torno a quienes dan este paso así como una mayor visibilidad de lo que supone esta forma de compromiso social. «El compromiso de la CARM es garantizar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin el afecto y la protección que merece. En esta campaña ponemos la creatividad y la positividad al servicio de la causa, para derribar mitos y sumar cada día nuevas familias valientes», subraya Conchita Ruiz Caballero, consejera de Política Social, Familias e Igualdad.

La propia Conchita Ruiz lanza un mensaje directo al respecto: «Invito a toda la sociedad murciana a dejarse contagiar por esta locura positiva. Hoy, ser valiente es volverse loco por acoger; abrir un espacio de amor y esperanza. Esa es la revolución que queremos construir juntos».

Cómo ser un ‘loco’ más

Las personas interesadas pueden acercarse a cualquier sede de Cruz Roja en la Región de Murcia, contactar por email o teléfono con la entidad humanitaria, o preferentemente registrarse en la web www.locosporacoger.com. A partir de ahí se recibe una atención individualizada y gradual por parte de profesionales de Cruz Roja que te informan, mediante sesiones presenciales o virtuales y, si decides continuar, una formación más completa y extensa.

No todas las personas que se informan terminan acogiendo, y no pasa nada. También forma parte de la responsabilidad saber decir «ahora no». Pero para quienes descubren que sí es su momento, empieza una experiencia que, aunque con retos, muchas describen como una de las más importantes y enriquecedoras de su vida.