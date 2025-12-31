Cincuenta años de Juver, una historia ligada a Murcia

En el centro de producción de Churra, donde cada día entra fruta procedente del campo murciano, el trabajo conjunto de agricultores, empleados de planta y equipos de oficina da continuidad a una actividad que forma parte del paisaje productivo de la Región desde hace décadas. Desde este enclave, Juver Alimentación ha conmemorado este año el aniversario de su marca, una fecha que invita a mirar atrás, pero también a entender cómo una empresa con raíces locales ha sabido mantener su vínculo con la sociedad murciana a lo largo del tiempo, con vocación de perdurar en el futuro.

La historia de la compañía se remonta a 1962, cuando Juan Valverde fundó Conservas Valverde en pleno entorno de la huerta. En 1975 adoptó el nombre de Juver e inició una nueva etapa que marcaría su desarrollo posterior. Desde entonces, la marca ha pasado de ser un proyecto de alcance local a consolidarse como uno de los referentes del sector agroalimentario español, con presencia internacional, pero con la producción centralizada en su única sede y planta productiva de Murcia.

La conmemoración del aniversario ha coincidido con una etapa de renovación de la planta de Churra

Ese arraigo territorial se explica, en buena medida, por las personas. La empresa supera actualmente los 400 trabajadores, en su mayoría de la Región, y mantiene una relación estable con alrededor de 600 agricultores murcianos. Gracia a ellos se procesan 14 toneladas de fruta al año procedente del campo de la zona, articulando una cadena de valor que conecta agricultura, industria y consumo, convirtiendo así a la compañía en un actor relevante del tejido económico local.

A lo largo de su trayectoria, la marca ha estado impactada por decisiones que supieron anticiparse a los cambios en los hábitos de consumo. En 1998 lanzó el primer néctar sin azúcares añadidos del mercado español, un hito que abrió el camino a nuevas gamas orientadas a la salud y al bienestar. Escuchar al consumidor y adaptar el producto a nuevas demandas ha sido una constante, una filosofía que hoy se mantiene bajo el posicionamiento Pasión por el sabor.

Un punto de inflexión en su evolución llegó a comienzos de los años 2000 con la integración en el grupo Conserve Italia, una cooperativa agroalimentaria de referencia en Europa. Esta alianza permitió modernizar la estructura productiva y acelerar la internacionalización sin perder la identidad de origen. Actualmente, la actividad exterior representa en torno al 24 % de los ingresos y los productos llegan a más de 70 países, con una presencia creciente en mercados de Asia, África y América.

La conmemoración del aniversario ha coincidido, además, con una etapa de renovación y ampliación de la capacidad productiva en la planta de Churra. La puesta en marcha de cuatro nuevas líneas de envasado dentro del Plan Renove 2024-2026, con una inversión de 16 millones de euros, ha permitido modernizar procesos, aumentar un 25 % la capacidad productiva y mejorar la eficiencia energética y el uso del agua.

Las cuatro nuevas líneas de envasado ha permitido aumentar la capacidad productiva

Este impulso tiene reflejo en los resultados económicos. La compañía cerró el último ejercicio con una facturación de 162,8 millones de euros, una cifra que la sitúa entre las empresas con mayor volumen de negocio de la Región de Murcia y refuerza su peso dentro del tejido productivo regional.

La sostenibilidad ha ido ganando peso de forma progresiva en la estrategia de la empresa. Fue una de las primeras del sector en sustituir envases plásticos por cartón reciclable y ha eliminado más de 100 toneladas de plástico en los últimos ejercicios. A estas medidas se suman iniciativas para reducir el desperdicio alimentario y proyectos que aprovechan los restos orgánicos del procesado de fruta.

Hoy, la compañía afronta el futuro desde las mismas bases que han sostenido su recorrido. Personas, agricultores que llevan generaciones trabajando la huerta y una marca que ha crecido sin desligarse de su origen. Seguir creciendo desde Murcia, manteniendo ese vínculo con la gente y con la tierra, es el camino elegido para la próxima etapa.

