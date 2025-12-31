Asamblea Regional: una Institución más cercana a la sociedad

La Asamblea Regional de Murcia hace balance del año 2025, destacando el incremento de la actividad parlamentaria y una mayor apertura del Parlamento autonómico a la sociedad de la Región de Murcia, haciendo de la Cámara Legislativa una Institución más cercana.

Actividad parlamentaria

A fecha 14 de diciembre de 2025, se han presentado un total de 2.925 iniciativas, de las que 1.675 han sido admitidas a trámite. El Pleno de la Cámara se ha reunido en 46 ocasiones, donde se han aprobado 90 mociones, se han formulado 23 Preguntas Orales al presidente del Consejo de Gobierno y 160 Preguntas Orales a los miembros del Consejo de Gobierno y se ha interperlado al Consejo de Gobierno en 42 ocasiones. En cuanto a las sesiones en Comisión, se han celebrado 69, en las que se han aprobado 41 mociones y se han sustanciado 33 comparecencias.

También se han aprobado las siguientes leyes: Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2025; Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud; Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia; Ley de incremento del importe de las plazas y del Servicio de Atención Temprana en los concierto sociales y convenios de los sectores de personas mayores y personas con discapacidad; y la convalidación del Decreto-Ley de simplificación administrativa y del Decreto-Ley por el que se modifica la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A lo largo de 2025, se han constituido cuatro Comisiones Especiales: una de Estudio y tres de investigación.

Recuperando espacios

Tras más de cuatro años cerrado por la COVID-19 y por obras, el Hemiciclo de la Asamblea Regional de Murcia abre sus puertas el 11 de febrero de 2025, coincidiendo con el primer Pleno del segundo período ordinario de sesiones del segundo año legislativo de la XI Legislatura.

El Hemiciclo de la Asamblea Regional de Murcia abrió sus puertas en febrero. / Asamblea Regional

Asimismo, se recupera otro espacio emblemático de la Cámara Parlamentaria: el Patio de los Ayuntamientos, que este año ha acogido la exposición ‘Experience Balls’ del escultor Fernando Sáenz de Elorrieta; y, actualmente, hasta el próximo 5 de enero, un Belén monumental realizado por la Asociación Belenista de Cartagena.

Mayor apertura a la sociedad

Por primera vez en su historia, la Asamblea Regional de Murcia se suma a la XVII edición de La Noche de los Museos de Cartagena, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.

Con esta novedad, el programa divulgativo ‘Conoce la Asamblea Regional’, la XXXV edición del programa de divulgación educativa ‘Conoce la Asamblea Regional.Tu Parlamento’, y las visitas a la exposición escultórica y al Belén monumental, han hecho que 9.914 personas hayan conocido en 2025 la sede legislativa, a través de visitas guiadas.

Con esa voluntad de apertura, el Parlamento autonómico ha acogido la I Asamblea Regional de Mujeres con Discapacidad, con entidades de la discapacidad pertenecientes al CERMI de la Región de Murcia; y el II Debate Universitario: Por la Plena Igualdad, con los Clubes de Debate de la UMU y de la UCAM. Y ha adaptado el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en formato braille, en colaboración con el Consejo Territorial de la ONCE Región de Murcia.

Cooperación interparlamentaria

En 2025, la Asamblea Regional de Murcia ha tenido una papel destacado en varias iniciativas de cooperación a a nivel europeo y nacional, como COPREPA y ASEINPA.

Y en el marco de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE), el Parlamento murciano ha continuado con la coordinación del Grupo de Trabajo ‘Desarrollo Sostenible y Agua’, centrado en la tecnificación y digitalización en el aprovechamiento del agua en entorno urbano y en el regadío. Y ha participado activamente en la elaboración del Manifiesto sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de cara al próximo Presupuesto de la Unión Europea.

Solidaridad

A lo largo de 2025, la Cámara Legislativa ha vuelto a demostrar su carácter solidario con numerosas campañas de sensibilización y apoyo a diversos colectivos sociales. Entre ellas, la iluminación de la fachada principal para conmemorar efemérides, las lecturas de manifiestos de apoyo a diferentes causas sociales o la participación en la Campaña ‘Juguetea’ del Ayuntamiento de Cartagena.