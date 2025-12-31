Un año para llevar la fisioterapia más lejos

El 2025 ha sido un año de mucho movimiento para el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Con la mirada puesta en hacer la fisioterapia más visible y cercana, el CoFiRM ha impulsado a lo largo del año numerosas iniciativas dirigidas tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía.

Congresos, jornadas divulgativas y encuentros pensados para compartir han llenado la agenda de un año marcado principalmente por el compromiso del Colegio con la profesión. Un año de trabajo constante para seguir creciendo, reforzar el papel del fisioterapeuta y recordar que la fisioterapia no solo se vive en la consulta, sino también en la prevención, la convivencia y el cuidado de la salud de las personas.

III Congreso Nacional de Fisioterapia en UCI

Sin duda, el mayor hito del año fue la celebración del III Congreso Nacional de Fisioterapia en Unidades de Cuidados Intensivos. Durante los días 21 y 22 de marzo de 2025, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia se convirtió en el epicentro nacional de la fisioterapia en UCI, con profesionales llegados de toda España y también del extranjero, incluyendo a expertos de Brasil, Portugal e Italia.

El III Congreso Nacional de Fisioterapia en UCI tuvo una gran acogida desde el primer momento. Las inscripciones se completaron en tiempo récord y el evento colgó el cartel de ‘sold out’ semanas antes de su celebración. Más de 450 fisioterapeutas y médicos intensivistas de toda España se reunieron en Murcia para compartir dos días de formación, aprender unos de otros y poner en común su experiencia en el trabajo diario con pacientes críticos.

Durante el congreso, el ambiente fue el de una profesión que avanza unida, con talleres de formación, debates enriquecedores y la sensación compartida de estar construyendo un futuro mejor. Un encuentro que no solo ofreció formación de alto nivel, sino que reforzó el orgullo profesional y el papel imprescindible de la fisioterapia en las unidades de cuidados intensivos.

Cena de Gala

El 22 de marzo se celebró la tradicional Cena de Gala del CoFiRM, un evento que reunió a más de 250 profesionales y representantes del ámbito sanitario. Una noche para reconocer el trabajo de la profesión y poner en valor el papel de la fisioterapia en la mejora de la salud de la población.

Durante la gala, la fisioterapeuta Carmen Pilar Pastor Pérez recibió el premio Fisioterapeuta del Año 2025, en reconocimiento a su labor en la educación y difusión de la fisioterapia. El acto estuvo marcado también por momentos especialmente emotivos, como el homenaje a Vincenzo Antenucci, fisioterapeuta recientemente fallecido mientras esperaba un trasplante de corazón.

Congresos, jornadas y acciones en la calle demuestran que es una profesión viva y comprometida

Además, se entregaron distintos reconocimientos a profesionales y entidades que han tenido un papel clave en el avance y la visibilidad de la fisioterapia en la Región. Entre ellos, los Premios Lázaro, que distinguieron a la Unidad Regional de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos del Servicio Murciano de Salud, por su impulso al desarrollo de la fisioterapia; y a la Subdirección General de Cuidados y Cronicidad, por su labor en la normalización y puesta en marcha de los Registros en Fisioterapia del Servicio Murciano de Salud.

FisioCaramelos

Durante la Semana Santa, el CoFiRM volvió a apostar por una iniciativa original y cercana con el reparto de los ‘FisioCaramelos’. El Colegio de Fisioterapeutas entregó estos caramelos a sus colegiados para que los distribuyeran durante las procesiones, animándolos a participar activamente en una acción pensada para acercar la fisioterapia a la calle.

Los FisioCaramelos, caramelos tradicionales de Semana Santa acompañados de pequeños mensajes y refranes sobre fisioterapia, es una iniciativa del CoFiRM pensados para arrancar una sonrisa. En pleno ambiente de procesiones, y con miles de personas en la calle, esta iniciativa permitió hablar de salud de una forma cercana y sencilla, dando visibilidad a la fisioterapia desde el humor y la cercanía con la ciudadanía.

Deporte, playa y compañerismo

El sábado 21 de junio, el CoFiRM organizó una Jornada de Convivencia Familiar en la playa, en el Centro de Actividades Náuticas de Lo Pagán. El evento reunió a fisioterapeutas colegiados y a sus familias para compartir una jornada de deporte, juego y descanso junto al mar.

Actividades acuáticas adaptadas a todas las edades, juegos en la arena para los más pequeños y una comida colectiva hicieron de esta jornada un momento de cohesión y buen ambiente entre compañeros y amigos de la profesión.

Salud para todos

Del 4 al 12 de septiembre, el CoFiRM celebró la III Semana Regional de la Fisioterapia, organizada en torno al Día Mundial de la Fisioterapia (8 de septiembre) bajo el lema ‘Contigo cuando + lo necesitas’.

La semana incluyó talleres gratuitos, actividades formativas, stands informativos en espacios públicos como los Huertos del Malecón y acciones de sensibilización dirigidas a la población general. Especial atención se dedicó a la promoción de un envejecimiento activo y saludable, acercando la fisioterapia a los murcianos de todas las edades.

El broche final fue el FisioFest, una fiesta abierta al público con música en directo, sorteos y actividades para toda la familia que celebró la hermandad de los fisioterapeutas en un ambiente festivo y participativo.

Rompiendo tabúes

El pasado 26 de noviembre, Murcia fue escenario de la II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina, organizada por el CoFiRM junto a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Murcia. El Edificio Moneo se llenó para acoger este encuentro, que también pudo seguirse en directo a través de streaming, con cientos de personas conectadas desde distintos puntos del país.

Enmarcada dentro de las actividades del mes de Movember, la jornada puso sobre la mesa temas de salud que afectan directamente a los hombres y de los que no siempre se habla lo suficiente: desde la prevención de enfermedades cardiovasculares hasta la salud urogenital o el bienestar emocional, entre otros. A través de charlas de expertos, testimonios en primera persona y consejos prácticos, se mostró cómo la fisioterapia puede jugar un papel clave en el cuidado integral de la salud masculina.

La gran respuesta del público, tanto presencial como online, convirtió la jornada en un éxito rotundo y reforzó la apuesta del Colegio de Fisioterapeutas por seguir dando espacio a cuestiones de salud que durante años han quedado en un segundo plano.

Un año para recordar

El 2025 ha sido un año lleno de actividad para el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Un año marcado por la formación, la convivencia y las acciones pensadas para estar más cerca de la gente, en el que la fisioterapia ha ganado visibilidad y reconocimiento dentro y fuera de las consultas.

Congresos, jornadas, encuentros y acciones en la calle han demostrado que la fisioterapia es una profesión viva, comprometida y con mucho que aportar. Con este impulso, la fisioterapia murciana mira al futuro con ilusión, consolidándose cada vez más como una aliada imprescindible para la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía.