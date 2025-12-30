Los virus respiratorios caen en picado en la Región en plenas fiestas navideñas

Los contagios por virus respiratorios se han frenado en seco en la Región de Murcia en plenas fechas navideñas, en contra de lo esperado. Las últimas cifras ofrecidas este martes por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud muestran que en la última semana -del 22 al 28 de diciembre- la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha bajado un 34% en la comunidad respecto a la semana anterior.

La gripe desciende un 44,2%, el coronavirus lo hace hasta un 50% respecto a los datos de siete días antes y los casos de bronquitis-bronquiolitis caen también un 23,5% en la Región en la última semana del año 2025.

En un momento en el que se han encadenado varias semanas consecutivas de subidas desproporcionadas en los contagios para lo que suele ser habitual en estas fechas, ya que la ola de casos suele comenzar a crecer en Murcia tras la Navidad, en las primeras semanas de enero, las cifras sufren una importante caída entre el 22 y el 28 de diciembre, un momento marcado por la mayor interacción social y familiar debido a los días festivos.

Por ello, los responsables de Salud no se confían y creen que los próximos días pueden ser determinantes para conocer la evolución de los contagios de infecciones respiratorias agudas, lo que ha llevado a la Consejería a publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) este mismo martes la ampliación del uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud y hospitales murcianos hasta el próximo 14 de enero.

Además, se da la circunstancia de que en esta ocasión hay una variante más transmisible del virus H3N2, el subclado K, que lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la UE.

En la última semana se han contabilizado 13.218 casos de infecciones respiratorias

Hay que recordar que en la semana del 1 al 7 de diciembre, los casos de gripe crecieron un 252% en la Región de Murcia, mientras que del 8 al 14 de diciembre sufrieron un nuevo aumento del 63%.

El informe de Epidemiología de esta semana, elaborado a través de los datos recabados por la Red Centinela de Atención Primaria, indica que en la semana 52 de este año se han llegado a diagnosticar 13.218 casos de infecciones respiratorias agudas en la Región, frente a los 19.866 que se dieron una semana antes. No obstante, las cifras pueden resultar engañosas, ya que en la última semana de medición hubo días festivos en los que los centros de salud no abrieron sus puertas.

El aumento de las infecciones respiratorias que se comenzó a ver a principios de diciembre, cuatro semanas antes de lo habitual en la Comunidad de Murcia, llevó a las autoridades sanitarias de la Región a implantar medidas de inmediato, como fue la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios tras el puente de diciembre y la reunión de urgencia de los responsables de todas las áreas de salud para la puesta en marcha de los planes de contingencia necesarios en cada uno de los centros. Medida que se vuelve a ampliar hasta mediados de enero.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaba este lunes que esta decisión se tomaba "con el criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, y para anticiparnos a los efectos que el aumento de las infecciones respiratorias agudas pudieran tener en la presión asistencial". Basándose en los mismos criterios técnicos, la Consejería de Salud ha decidido prorrogar la medida teniendo en cuenta además que "en las fechas navideñas se producen más interacciones sociales y, por lo tanto, se pueden producir más contagios".

La obligación del uso de la mascarilla se amplía hasta el 14 de enero

En este sentido, desde Salud se recuerda que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas.

La orden emitida por la Consejería recomienda el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día (públicos, concertados o privados); en las consultas sanitarias privadas donde exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las farmacias.

También aprovecha Salud para hacer un llamamiento a la población a vacunarse, insistiendo en la importancia de vacunarse, especialmente a la población más vulnerable, y recordando que las agendas de Atención Primaria se encuentran abiertas para que cualquier ciudadano acuda para recibir la vacuna.