¿Qué tiendas y supermercados de la Región de Murcia abren en Nochevieja y Año Nuevo?

Ya están aquí las celebraciones para despedir el año y dar la bienvenida al 2026. Esta ocasión, el 31 de diciembre, Nochevieja, cae en miércoles y el 1 de enero, el festivo de Año Nuevo, será jueves; dos jornadas en las que las comidas y cenas con familiares o amigos son habituales.

En previsión de que pueda hacer falta alguna compra de última hora en fechas de reuniones, conviene hacer un repaso de qué tiendas y supermercados abrirán en Nochevieja y Año Nuevo. A continuación, te lo contamos:

Horarios de las tiendas de la Región de Murcia en Nochevieja y Año Nuevo

Tanto las tiendas como las zonas de ocio de los centros comerciales Nueva Condomina , Thader y Atalayas, en Murcia; Dos Mares, en San Javier y Parque Almenara, en Lorca , abrirán sus puertas el miércoles 31 de diciembre, jornada laboral. No obstante, cabe destacar que los horarios se pueden ver modificados, ya que locales del grupo Inditex como Zara y otros comercios tendrán un horario reducido ese día, hasta las 18.00 horas, para que sus trabajadores puedan llegar a tiempo a sus cenas familiares.

El festivo 1 de enero, los citados centros comerciales abrirán únicamente los establecimientos de restauración y ocio en su horario habitual, mientras las tiendas permanecerán cerradas.

En cuanto al Espacio Mediterráneo, en Cartagena, su página web indica que abre todo el año, excepto el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero, por lo que en Año Nuevo no será visitable.

El Corte Inglés también atenderá a los clientes el día de Nochevieja, de 10.00 a 20.00 horas, pero permanecerá cerrado el primer día del 2026. Otros locales como Ikea el 31 de diciembre abren solo por la mañana, hasta las 15.00 horas, y tampoco levantarán la persiana el 1 de enero.

Este horario reducido en Nochevieja y de cierre en Año Nuevo se extrapola también a las tiendas de moda y comercios del centro de las ciudades.

Compras en un supermercado Mercadona / MERCADONA

Supermercados abiertos en la Región de Murcia en Nochevieja y Año Nuevo

En cuanto a los supermercados, la tónica general en los próximos días será la misma: horario reducido durante el 31 de diciembre y cerrados el jueves festivo.

Mercadona también mandará a sus trabajadores a casa antes de lo habitual en Nochevieja, ya que abrirá de 09.00 a 19.00 horas. El 1 de enero, como suele ser la norma en los días festivos, permanecerá cerrado todo el día.

La mayoría de las tiendas Carrefour harán lo propio, levantarán su persiana el 31 de diciembre hasta las siete de la tarde y la mantendrán bajada durante Año Nuevo. Sin embargo, para evitar confusiones, se aconseja verificar el horario de la sucursal de Carrefour más cercana en su página web.

Por su parte, la red de supermercados de la cadena Lidl abrirá también en horario reducido el miércoles y cerrará el jueves, en sintonía con los horarios que se ven reflejados a través de su buscador de tiendas .

Otro de los supermercados que recibirán clientes el día de Nochevieja hasta las 19.00 horas y permanecerán cerrados durante el primer día del 2026 será Alcampo. A través de su página web, también se pueden consultar los horarios concretos de cada establecimiento .