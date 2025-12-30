El temporal remite y deja tras de sí un reguero de daños en la Región

La Región de Murcia cierra el episodio de lluvias intensas y granizo iniciado el pasado sábado con un balance marcado por importantes daños materiales, decenas de incidencias y la movilización constante de los servicios de emergencia, aunque sin víctimas mortales ni heridos de gravedad. La de ayer fue una de las jornadas jornada más complicadas, especialmente en el litoral y en el entorno del Mar Menor, donde las precipitaciones volvieron a ser localmente fuertes y estuvieron acompañadas de granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo durante todo el día el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, con previsiones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Sin embargo, en algunos puntos las cantidades acumuladas superaron con creces esas cifras. En San Javier, por ejemplo, se llegaron a registrar más de 30 litros en apenas una hora durante una intensa granizada, y el acumulado de la jornada rebasó los 69 litros por metro cuadrado.

La situación obligó a extremar las medidas preventivas. En Los Alcázares, ante el riesgo de desbordamiento de la rambla de las Colonias, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó el sistema ES-Alert y envió mensajes de aviso a la población, en los que se recomendaba evitar desplazamientos, no circular por cauces de agua y subir a plantas altas en caso de inundación. El Ayuntamiento procedió además al cierre del polideportivo y la biblioteca municipales y pidió a los vecinos de las zonas más expuestas que retiraran los vehículos de garajes y sótanos. A media tarde, sobre las 18.20 horas, la concejala de Policía y Protección Civil, María del Carmen Guevara, confirmó a La Opinión que la situación estaba más controlada. El nivel del caudal empezó a bajar y las lluvias remitieron. Los equipos de emergencia municipales siguieron operativos toda la tarde limpiando rejillas y controlando puntos sensibles, especialmente la avenida Muñoz Zambudio, por donde discurre el agua de forma natural hacia la rambla. No se registraron daños de importancia, más allá de acumulación de barro en algunas calles y los habituales destrozos en la playa.

El presidente regional, Fernando López Miras, evaluó ayer los daños provocados por el temporal en el Puerto de Mazarrón. / CARM

San Javier fue otro de los municipios más afectados, con numerosas calles y accesos cortados por la acumulación de agua. Rotondas, avenidas principales y accesos a la autovía AP-7 quedaron temporalmente inutilizados, mientras se registraban entradas de agua en viviendas y garajes. El alcalde José Miguel Luengo explicó que la saturación del terreno, ya muy húmedo por las lluvias del fin de semana, favoreció la rápida escorrentía y complicó la situación, especialmente en las ramblas.

En San Pedro del Pinatar, los servicios municipales y Protección Civil mantuvieron la vigilancia ante la llegada de agua desde las zonas altas del término municipal. Se produjo el rescate de un vehículo con dos ocupantes en su interior y se cortaron algunas calles de forma preventiva, al tiempo que se insistía a la población en respetar la señalización y evitar riesgos innecesarios.

La capital de la Región tampoco quedó al margen del temporal. Aunque en Murcia dejó de llover a lo largo del lunes, la tromba caída a primera hora de la mañana obligó a cerrar numerosas vías y caminos, sobre todo en pedanías atravesadas por ramblas.

Puerto de Mazarrón

Uno de los daños más visibles del episodio se localizó en el Puerto de Mazarrón, donde la tromba del domingo, que formó llamativas mangas marinas, causó desperfectos en infraestructuras portuarias y hosteleras, vehículos y naves industriales. El Gobierno regional confirmó el inicio de los trabajos de reparación y trasladó su apoyo al municipio. El presidente autonómico subrayó que, pese a la magnitud de los daños materiales, no hubo que lamentar daños personales.

Los registros de lluvia también fueron significativos en otros puntos del área metropolitana, como Santomera o Molina de Segura, donde se superaron los 40 litros por metro cuadrado en pocas horas, según datos de Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Con la vista puesta en los próximos días, la previsión apunta a una progresiva estabilización del tiempo. A partir de este martes se espera un escenario más tranquilo, con cielos nubosos a primeras horas y un ascenso de las temperaturas máximas, lo que permitirá avanzar en las tareas de limpieza, evaluación de daños y recuperación tras un episodio que ha vuelto a poner a prueba a municipios y servicios de emergencia de la Región.