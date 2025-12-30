El temporal deja cuatro millones de euros en daños en el campo murciano, según una primera estimación

La consejera Agricultura, Sara Rubira, continúa recorriendo sobre el terreno las zonas agrícolas afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo registrados el domingo y el lunes en distintos puntos de la Región de Murcia. Tras la visita del presidente Fernando López Miras a Mazarrón, donde numerosas explotaciones quedaron anegadas, Rubira se desplazó este martes hasta Abanilla para evaluar los daños en cultivos y caminos rurales junto al alcalde, José Antonio Blasco, y agricultores de la zona.

La consejera explicó que el impacto del temporal ha sido desigual. Mientras que en áreas como el Altiplano —especialmente Jumilla—, Fuente Álamo o algunas zonas del Campo de Cartagena las precipitaciones han resultado beneficiosas, en otros enclaves el balance es negativo. La huerta de Murcia, la Vega Media, el Mar Menor o el Alto Guadalentín presentan parcelas inundadas, arrastres de barro y daños por pedrisco que obligarán a un seguimiento exhaustivo en los próximos días.

La consejera Sara Rubira en una finca de cítricos de Abanilla donde se han dañado frutos por el granizo. / CARM

En Abanilla, según detalló Rubira, el cítrico es el cultivo más perjudicado, mientras que el olivar afronta retrasos en la recolección debido al encharcamiento de las fincas. “Hay explotaciones a las que no se puede acceder todavía, lo que impide terminar la campaña”, señaló. La primera estimación sitúa los daños en torno a los cuatro millones de euros, aunque se trata de una valoración inicial, ya que en muchas zonas los técnicos aún no han podido entrar.

Desde la Consejería, subrayó, se mantiene un contacto permanente con Agroseguro para agilizar las peritaciones y que los agricultores asegurados puedan cobrar las indemnizaciones "lo antes posible". Rubira recordó que alrededor del 55 por ciento de las superficies afectadas contaban con seguro agrario, una herramienta que calificó de "fundamental" ante episodios climáticos cada vez más frecuentes.

En este sentido, destacó el esfuerzo del Gobierno regional por reforzar esta cobertura. La aportación autonómica ha pasado de menos de tres millones de euros hace tres años a 7,2 millones en la actualidad, con el objetivo de abaratar las pólizas y mejorar las líneas de seguro. "Es la mejor forma de ayudar al agricultor a proteger su renta y recuperar la normalidad tras un temporal", concluyó.