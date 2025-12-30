La Región de Murcia, la comunidad con mayor absentismo laboral en el tercer trimestre

La Región de Murcia se sitúa con una tasa de absentismo laboral del 9,2%, dos puntos y seis décimas más que la media nacional (6,6%). En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad ha registrado un incremento interanual de dos puntos en el tercer trimestre, según el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 6,1% en el tercer trimestre, nueve décimas más que la media nacional (5,2%). En este caso, el incremento interanual ha sido de tres décimas.

Datos nacionales

El nivel de absentismo se situó en el tercer trimestre del año en el 6,6% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

Unas 1.477.549 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.164.129 se encontraban de baja médica. Es decir, algo más de 313.400 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre de 2025, un 21,2% del total de personas que no fueron a trabajar.

"El absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad", ha avisado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

La industria, a la cabeza del absentismo

En el tercer trimestre, entre los tres grandes sectores económicos, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,7%.

Respecto a los datos del absentismo por IT, las cifras varían desde el 5,6% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción.

Las actividades que presentan un mayor absentismo son actividades postales y de correos (11%); servicios a edificios y jardinería (11%); actividades de juegos de azar y apuestas (10,6%) y actividades de servicios sociales sin alojamiento (10,5%).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son actividades relacionadas con el empleo (3,1%), actividades jurídicas y de contabilidad (3,1%), programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,3%) y edición (3,3%).