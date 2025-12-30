Medio ambiente
Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 12 hectómetros en la última semana
Se sitúan con 42 menos de la media que suelen almacenar en esta época
E. P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 281 hectómetros cúbicos, 12 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.
Los embalses del Segura disponen de 33 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 42 menos que la media que suelen almacenar en esta época (323 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 24,6% de su capacidad total.
En el conjunto de España, la reserva hídrica se encuentra el 56,3% de su capacidad total, 9,4 puntos más que hace un año y 14,6 puntos más que la media de la década. En total, los embalses almacenan 31.546 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras el incremento de 452 hm3 (el 0,8% de la capacidad total de los embalses) de la última semana.
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Valencia con 102,9 mm (102,9 l/m2).
Por encima del 50% se encuentran la cuenta de Tinto, Odiel y Piedras (85,6%); cuencas internas de Cataluña (76,8%); cuencas internas del País Vasco (81%); la cuenca del Cantábrico oriental (76,7%); Galicia costa (74,6%); Miño-Sil (62,4%); Tajo (63%); Guadiana (60,4%); Ebro (57%); Cantábrico occidental (56,9%); Duero (56%) y Júcar (50,8%).
Las cuencas con la reserva por debajo del 50% de su capacidad están Guadalete-Barbate (45,5%); Guadalquivir (46,2%); Cuenca Mediterránea andaluza (46%) y Segura (24,6%).
