Las lluvias dan una tregua a la Región en Nochevieja y Año Nuevo: consulta la previsión del tiempo para estos días

Las lluvias y el tiempo gris darán una tegua a la Región de Murcia en los próximos días para que los murcianos puedan celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo con sol y sin tener que estar pendientes del cielo.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultadas por esta redacción, el 2025 se despedirá el 31 de diciembre con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en las sierras, y los vientos serán flojos variables, predominando la componente norte.

En cuanto al primer día de 2026, el festivo 1 de enero, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos por la tarde. Las emperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en las sierras, y los vientos serán flojos variables.

Para descanso y comodidad de los murcianos, que en estas fechas suelen celebrar reuniones con familiares y amigos en casa o fuera de ella, la Aemet descarta lluvias en ambas jornadas, tras un fin de semana y lunes con precipitaciones intensas.

Temperaturas mínimas/máximas 31 de diciembre Caravaca de la Cruz: -1/13 ºC

Cartagena: 8/17 ºC

Lorca: 3/15 ºC

Murcia: 6/16 ºC

Yecla: 2/12 ºC 1 de enero Caravaca de la Cruz: 0/11 ºC

Cartagena: 9/15 ºC

Lorca: 5/13 ºC

Murcia: 6/14 ºC

Yecla: 3/11 ºC

El viernes 2 de enero la situación meteorológica será similar, pero el sábado 3 de enero previsiblemente regresarán los chubascos a la comunidad murciana, que continuarán durante el domingo, más probables en todo el territorio.

Así, los pronósticos de la Aemet auguran que las lluvias se retiran para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año, pero volverán el fin de semana.