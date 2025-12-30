El Gobierno regional refuerza el Consorcio de Bomberos con 85 nuevas incorporaciones

El Gobierno regional ha dado un nuevo impulso a los servicios de emergencias con un ambicioso plan de refuerzo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), que permitirá incorporar un total de 85 nuevos efectivos, renovar infraestructuras, modernizar vehículos y reforzar la formación del personal. Así lo anunció este martes el portavoz del Ejecutivo regional y consejero en materia de Emergencias, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Según explicó Ortuño, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publica este jueves una nueva oferta de empleo público con 49 plazas, de las que 42 corresponden a bomberos, además de dos sargentos, tres cabos y dos técnicos. Esta convocatoria se suma al proceso selectivo iniciado en octubre para incorporar 36 nuevos efectivos, lo que eleva a 85 las nuevas incorporaciones previstas.

El portavoz subrayó que este refuerzo permitirá mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de toda la Región y reforzar unas plantillas que, según defendió, son una prioridad para el Ejecutivo autonómico. "No hablamos solo de presupuesto, hablamos de hechos", afirmó, insistiendo en que se trata de un plan ya en marcha y no de una reacción puntual.

Junto al incremento de personal, el Gobierno regional está llevando a cabo una importante renovación de medios materiales. Actualmente el Consorcio ya dispone de seis nuevos camiones, a los que se sumarán otros cuatro en las próximas semanas. En el ámbito de las infraestructuras, se han licitado obras en los parques de San Pedro del Pinatar y Molina de Segura, se ultiman los proyectos del nuevo parque de Caravaca, y ya se han ejecutado mejoras en los parques de Lorca, Mula y La Manga.

Medio millón de euros para renovar los equipos de protección e intervención

A estas actuaciones se suma la renovación de equipos de protección e intervención, con una inversión cercana al medio millón de euros, así como un plan anual de formación dotado con 500.000 euros, que incluye especialización en ámbitos como espacios confinados o riesgos eléctricos.

Durante su comparecencia, Ortuño respondió también a las preguntas de los medios sobre las recientes críticas sindicales. El consejero aseguró que el refuerzo del Consorcio estaba "planificado" y defendió que el compromiso del Ejecutivo es "claro, formal e indubitado". En este sentido, recordó que de los 41 millones de euros del presupuesto de emergencias, más de 26 millones se destinan directamente al cuerpo de bomberos.

"El Gobierno del presidente López Miras está invirtiendo para reforzar los servicios que se prestan en los parques de bomberos de la Región", recalcó Ortuño, quien insistió en que el objetivo es avanzar "con más personal, más formación y más medios".

Quejas sindicales

El anuncio del Ejecutivo regional llega después de que el sindicato CSIF denunciara públicamente carencias de personal, falta de protocolos y deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales en el Consorcio, alertando de situaciones de dotaciones mínimas durante episodios de alertas meteorológicas y jornadas prolongadas sin descanso. Frente a estas críticas, el Gobierno regional defiende que las medidas aprobadas demuestran una apuesta firme por la modernización y la seguridad del servicio.