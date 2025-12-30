Las diez noticias más leídas por los murcianos en este 2025 con La Opinión

A lo largo de 2025, la actualidad de la Región de Murcia ha estado marcada por acontecimientos que han tenido una especial relevancia para la ciudadanía y que han centrado el interés informativo de los lectores de La Opinión de Murcia. Sucesos de impacto, decisiones institucionales, cambios normativos, cuestiones sociales y hechos que han influido directamente en la vida cotidiana de los murcianos han protagonizado gran parte de la agenda informativa del año.

Antes de iniciar un nuevo año, hacemos repaso de los acontecimientos que más han llamado la atención de los murcianos, aquellas informaciones más leídas por los lectores en 2025. El comportamiento de lectura refleja una clara atención por aquellas noticias de calado social, como desapariciones o testimonios y tragedias personales, así como también entrevistas de interés o avances en el ámbito de la salud regional.

Estas diez informaciones, que concentraron el mayor número de lecturas en La Opinión durante 2025, ofrecen una radiografía precisa de los temas que marcaron el año y de las inquietudes que han ocupado a los ciudadanos a lo largo de los últimos doce meses.

Las desapariciones, el gran interés

'El ADN confirma que los restos humanos hallados en Sierra Espuña son del desaparecido Alberto de Casas Nuevas'. Esta fue la información más leída por los lectores de La Opinión de Murcia en 2025. La noticia ponía punto final al misterio de la desaparición del muleño Alberto Hernández, desaparecido desde 2018 y cuyos restos aparecieron este año en el paraje de la Piedra Lisa de Sierra Espuña.

Alberto Hernández, en la imagen que usó su familia para buscarlo. / La Opinión

Otra desaparición ocupa el segundo puesto de noticias más consultadas: 'Temor en la familia paterna del niño desaparecido en Molina de Segura: "Tenemos miedo de que la madre se esconda con él y estemos años sin verlo"'. El niño de cuatro años de edad al que se le perdió la pista el pasado 3 de mayo en el municipio molinense se encontraba, efectivamente, con su madre, una mujer condenada a 7 meses y 15 días de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar, por agredir al progenitor, el cual tiene la custodia. Esta mujer y su madre, abuela materna del chiquillo, fueron detenidas y el niño regresó con su padre.

El caso de los amigos desaparecidos en Mazarrón también despertó la curiosidad de los usuarios. 'Los pasaportes de los dos amigos desaparecidos en Mazarrón estaban en el piso que compartían' ocupa el quinto lugar en el listado; una información de mayo que trataba de esclarecer qué pasó con José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, cuyos restos mortales fueron encontrados finalmente en agosto.

Otra información de sucesos fue la séptima más leída: ‘Herida grave tras tirarse de una autocaravana en marcha en la A-7 a la altura de Librilla’. El impacto de este episodio, ocurrido en una de las principales vías de la Región, generó una amplia atención por la gravedad de los hechos y las circunstancias que rodearon el suceso, que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Los conflictos laborales y las negligencias, en el foco

La tercera noticia más leída del año fue 'Un guardia civil destinado en Cartagena, ante el juez militar por decir a un superior que no le haría de chófer, que despertó un notable interés por sus implicaciones disciplinarias y judiciales dentro del ámbito castrense.

En la misma línea, la novena noticia más consultada fue ‘Negligencias sanitarias en la Región: de perder a su hija de 6 meses a quedar con un 95% de discapacidad’, centrada en la denuncia de presuntas malas praxis médicas y sus graves consecuencias.

Historia y divulgación, también entre lo más leído

En cuarto lugar se situó la entrevista ‘Francisco J. Navarro: “Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino”’, una conversación divulgativa que cautivó a los lectores por su enfoque histórico y cultural. El catedrático ofrecía una visión diferente sobre la red viaria romana y su relación con la economía y la vida cotidiana en la Antigüedad, subrayando el papel del vino en la expansión del Imperio Romano.

Testimonios personales que conectan con el lector

El sexto puesto lo ocupó otra entrevista, en esta ocasión de carácter más íntimo y testimonial: ‘Paco Ureña: "Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo"’. El torero murciano repasaba su infancia y sus orígenes humildes, marcados por el esfuerzo y el trabajo duro, un relato que conectó con muchos usuarios al mostrar la cara más personal de una figura pública reconocida.

Paco Ureña, centro, con su hermana Beatriz, y su abuelo Paco, en la Playa de Terreros. / Familia Ureña Valero

Otra información más personal y sensible, ‘Los últimos sueños de Tere: ver a Samuel y dar luz a la ELA’, una historia humana que conmovió a los lectores, fue la octava más leída. El testimonio de esta mujer enferma de ELA, que compartía sus deseos y su día a día frente a una enfermedad degenerativa, se convirtió en uno de los relatos más emotivos del año.

Avances médicos de referencia

Cierra el listado, en décima posición, ‘La Arrixaca realiza a una paciente con cáncer el primer desplazamiento de útero para preservar su fertilidad’, una información de carácter positivo que resaltaba un avance médico pionero en la Región de Murcia. El procedimiento abría nuevas posibilidades a mujeres con cáncer que desean conservar su capacidad reproductiva.

El conjunto de estas informaciones dibuja un retrato fiel de las preocupaciones, inquietudes y áreas de interés de la sociedad murciana. Sucesos de impacto, historias humanas, entrevistas en profundidad, denuncias sociales y avances científicos conforman una agenda informativa diversa, en la que el lector ha buscado tanto comprender la realidad que le rodea como acercarse a relatos personales y hechos de especial relevancia para la Región.