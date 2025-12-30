Tribunales
Diez fiscales toman posesión de su cargo en la Ciudad de la Justicia de Murcia
El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, arropa a los profesionales, tres de ellos varones y siete mujeres
El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia fue escenario este martes del acto de toma de posesión de una decena de fiscales que llegan a la Región de Murcia.
El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, arropó a los profesionales, tres de ellos varones y siete mujeres.
En concreto, tomaron posesión José Manuel Marcos Alises, Mª Teresa Teban López, Marta Martínez-Canales Sánchez-Pedreño, José David Álvarez Fernández, Juan Francisco Lavedesa Mora, Laura Pacheco Pérez, María del Sol Pardo Pérez, María Guarino Molina, Victoria Pérez Ruiz y Cristina Mª Bravo Prieto.
Tras el acto solemne, que también contó con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa Amante, y del secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra, tuvo lugar un aperitivo en el bar que hay frente a los juzgados, para que los nuevos fiscales celebrasen con sus familiares y colegas.
La plantilla de la Fiscalía en la Comunidad murciana está formada por alrededor de siete decenas de profesionales. A la cabeza está el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera; justo después en el escalafón, el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga. Siguen faltando medios, como no se cansan de reclamar cada año los representantes de la Justicia murciana.
Antes, la misma sala de la Ciudad había sido escenario de otro acto, con el cual se da la bienvenida a los tribunales de instancia. El TSJ de Murcia completa con Lorca, Cartagena y Murcia la tercera fase de implantación de Ley de Eficiencia, con un nuevo modelo organizativo entrará en funcionamiento efectivo el primer día de 2026. En el caso de la capital de la Región, el 1 de enero se estrena con 10 secciones y tres servicios comunes.
- En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
- El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Investigan a una matrona de Murcia por el grave daño cerebral de un bebé en el parto en la Arrixaca: el niño sufre un 91% de discapacidad
- La autovía del Noroeste, prioridad regional
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio