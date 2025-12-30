La Comunidad anuncia nuevas ayudas para la atención de la ELA, la prevención del suicidio y más plazas en centros de día

El Consejo de Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas dirigidas a reforzar la atención sanitaria y social en la Región de Murcia, con especial atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la salud mental, la prevención del suicidio y la ampliación de plazas en centros de día y residencias para mayores y personas con discapacidad.

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, anunció la autorización de una subvención de casi 800.000 euros a la Asociación ELA Región de Murcia, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Según explicó, la ayuda tiene un doble objetivo: financiar programas de atención integral y dar respuesta a las necesidades más urgentes de estos pacientes.

La subvención se estructura en dos bloques. Por un lado, 532.000 euros se destinarán a la adquisición de productos y elementos técnicos, vehículos adaptados y gastos de adecuación para facilitar el desplazamiento de personas con ELA. Por otro, cerca de 250.000 euros financiarán gastos corrientes, entre ellos programas de rehabilitación a domicilio y formación para cuidadores profesionales.

Estas ayudas se suman a los 300.000 euros concedidos durante 2025 para sufragar tratamientos y servicios terapéuticos. En la Región hay actualmente alrededor de 120 personas diagnosticadas con ELA, un colectivo que, en palabras de Ortuño, constituye "una prioridad para el Gobierno regional".

Más de 250 plazas en residencias y centros de día a lo largo de 2025

En materia de salud mental, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a más de un millón de euros para financiar 17 programas de salud mental y prevención del suicidio, que se desarrollarán a lo largo de 2026. Estas iniciativas se centran en la detección precoz, el acompañamiento y el apoyo a personas con problemas de salud mental, con especial atención a menores y jóvenes con conductas de riesgo, personas con trastorno mental grave y programas de prevención de adicciones.

Además, se impulsarán acciones de formación específica para profesionales, con el objetivo de mejorar la detección de señales de alarma y actuar de forma temprana. El portavoz subrayó que se trata de "apoyo real" y no solo de medidas teóricas.

17 nuevas plazas en centros y residencias

El Ejecutivo regional también ha autorizado la creación de 17 nuevas plazas en centros de día y residencias, tras ampliar los convenios con los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, CehegínMulaÁguilasTotana y Fuente Álamo. Estas nuevas plazas se suman a las más de 250 creadas a lo largo de 2025, reforzando la atención especializada a mayores y personas con discapacidad.

Con estas iniciativas, el Gobierno regional busca ampliar la red de recursos sociales, actualizar la financiación de los servicios y garantizar una atención homogénea en todo el territorio. "Fortalecemos nuestro compromiso con las personas y sus familias", señaló Ortuño.