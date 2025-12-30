La CHS licita casi 15 millones en obras para blindar el Mar Menor contra inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha dado un paso decisivo en su estrategia de defensa frente a inundaciones y mejora ambiental de la cuenca vertiente del Mar Menor con la reciente licitación de proyectos clave que suman más de 14,94 millones de euros. Las actuaciones forman parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (MAPMM), impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y diseñadas para reducir riesgos hidrológicos, frenar la erosión y disminuir la llegada de sedimentos y contaminantes al ecosistema lagunar.

Entre las iniciativas que han salido a contratación en las últimas semanas destacan dos grandes proyectos en el término municipal de Cartagena: las obras de restauración hidrológico-forestal en el barranco de Ponce y la rambla de Carrasquilla, y las actuaciones previstas en la rambla de las Matildes. El presupuesto base de licitación para el primero alcanza 9,05 millones de euros, con un plazo de ejecución de 36 meses, mientras que el segundo está dotado con 5,90 millones de euros, elevando el total comprometido en esta zona por encima de los 14,95 millones.

Según la CHS, estos proyectos tienen como propósito principal "reducir el riesgo de inundaciones, frenar la erosión y disminuir la llegada de sedimentos y contaminantes al Mar Menor durante episodios de lluvias intensas", tal y como se refleja en los pliegos de licitación. Las obras contemplan una serie de intervenciones de ingeniería y naturaleza destinadas a mejorar la capacidad de regulación de las ramblas y barrancos que vierten a la laguna. Entre ellas figura la construcción de 23 diques de retención y elementos de corrección hidrológica, con objeto de laminar las avenidas y reducir la velocidad de los flujos.

La renaturalización reforzará la funcionalidad ecológica de las ramblas

Además, se generarán más de 70 hectáreas de áreas de laminación, diseñadas para favorecer la sedimentación de sólidos antes de que lleguen a la laguna. También se incluyen trabajos de restauración y revegetación de cauces, márgenes y motas, que contribuirán a frenar la erosión de suelos y la eliminación de especies vegetales invasoras y otras labores de renaturalización orientadas a reforzar la funcionalidad ecológica de las ramblas. Los proyectos tendrán un periodo de seguimiento y mantenimiento ambiental de dos años tras la finalización de las obras, para asegurar la eficacia y consolidación de las actuaciones.

Objetivo: atenuar los caudales punta

Desde la CHS se subraya que estas intervenciones permitirán "atenuar los caudales punta", favoreciendo que los sólidos sedimenten antes de alcanzar el Mar Menor y mejorando así la calidad de las aguas que llegan a la laguna. Además, contribuirán a incrementar la seguridad hidráulica en zonas vulnerables del municipio de Cartagena, donde los episodios torrenciales han sido recurrentes en años recientes. El organismo, dependiente del Miteco, ha destacado que con esta licitación refuerza su compromiso con la prevención del riesgo de inundaciones, la restauración ambiental de las ramblas y la protección del Mar Menor, un objetivo que se integra en el amplio paquete de medidas contempladas por el MAPMM.

Estas licitaciones se suman a otras actuaciones vinculadas al plan estratégico del Gobierno para la cuenca vertiente, como la mejora de redes de saneamiento o la próxima licitación de actuaciones en ramblas urbanas y sistemas de drenaje natural, que buscan reducir tanto el impacto de las lluvias extremas como las entradas de nutrientes que afectan a la salud ecológica del Mar Menor.