El calendario arrolla a la Región, que prorroga los Presupuestos de 2025

La Región de Murcia prorroga los Presupuestos de 2025 al año que viene, a expensas de que se aprueben los de 2026. Así salió publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La orden, suscrita por el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, señaló además que, "conocida la imposibilidad de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2026", los Presupuestos "quedarán automáticamente prorrogados" hasta la entrada en vigor de los nuevos.

Desde Hacienda indican que esta decisión "garantiza la normalidad" para los servicios públicos

Desde la Consejería también indicaron que esta prórroga "es un mecanismo fijado en el reglamento jurídico que garantiza la normalidad de la prestación de los servicios públicos" cuando no hay presupuestos aprobados para el año siguiente.

Asimismo, aseguran que la continuidad de los Presupuestos de 2025 "no impide la inversión y se continúa la actividad con normalidad". También señalan que "están trabajando para que los de 2026 sean más elevados que los de este año", ya que "esa ha sido la tendencia en los últimos años".

A principios de mes, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, dejó entrever que las cuentas de 2025 podrían prorrogarse al año que viene, como finalmente ha sucedido, ya que "tenemos un Presupuesto aprobado hace apenas dos meses y que, además, puede estar plenamente vigente para lo que resta de legislatura".

Segado añadió que ve "francamente difícil" sacar adelante nuevas cuentas "tal y como están las cosas y con la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno por babor y por estribor que está llevando a cabo Vox".

Sometimiento a Vox

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar en la oposición. Desde el PSOE indican que "la prórroga de 2026 es la muestra de la consolidación del programa político de la ultraderecha en la Región de Murcia, mientras se relegan los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas".

Los socialistas cargan contra Miras "por plegarse a la ultraderecha por decisión propia". Explican que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, le ofreció "un acuerdo, sin líneas rojas, para aprobar los presupuestos regionales y evitar que dependieran de Vox".

También acusaron la "falta de proyecto" ‘popular’ con ejemplos como "la propuesta de reforma de la Ley del Mar Menor que recorta gravemente la protección de la laguna, tal y como se comprometió con los de Abascal" o "las deficiencias en sanidad, educación y transporte público".

PSOE y Podemos acusan al Ejecutivo de "relegar los problemas reales de los ciudadanos"

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, considera la prórroga "un clarísimo síntoma del bloqueo político que estamos sufriendo y, desde luego, de la deriva reaccionaria del Partido Popular". Además de "la consecuencia de un proyecto político agotado y subordinado a las exigencias de la ultraderecha".

Marín asegura que "la derecha y la ultraderecha hacen como que se enfrentan para mantener sus cuotas de poder", mientras que "la mayoría social de nuestra Región queda sin una hoja de ruta económica que vaya a responder a las necesidades reales que tiene la gente de nuestra tierra".

Por su parte, Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, también carga contra el Partido Popular del que afirma que "todo el mundo sabe que es una estafa".

Al igual que el PSOE, critica las políticas populares en materia de sanidad, viviendas, salarios y familias. "Nos tienen abandonados", sentenció Alpañez al respecto.

Por último, indicó que "desde Vox, nos ponemos a disposición de todos los ciudadanos de la Región para elaborar un presupuesto que cumpla con las necesidades de todos los ciudadanos de la Comunidad".

El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, añadió que "la Región de Murcia necesita presupuestos en tiempo y forma" y que su partido "no tiene ningún problema en aprobar unos buenos presupuestos".