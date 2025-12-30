El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas

Las lluvias generalizadas del fin de semana y de este inicio de semana, acompañadas en algunos puntos por episodios de granizo intenso, han dejado un balance mayoritariamente positivo para el campo murciano, aunque con claroscuros y una preocupación creciente por los daños en las hortalizas de invierno y los problemas derivados del exceso de humedad. Así lo coinciden en señalar los responsables de las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia, que desde el sábado vienen siguiendo con atención la evolución de los frentes lluviosos y sus efectos sobre los distintos cultivos.

Desde Asaja Murcia, su secretario general, Alfonso Gálvez, subraya que, en términos generales, "la valoración sigue siendo positiva", especialmente si se tiene en cuenta el punto de partida, marcado por una sequía prolongada. Según explica, el beneficio es claro para los cultivos de secano, tanto para el cereal como para los cultivos arbóreos, que estaban acusando de forma severa la falta de agua. En el regadío, sin embargo, la situación es más desigual. Aunque la lluvia también aporta ventajas, comienzan a aparecer problemas de encharcamiento, asfixia radicular y dificultades para acceder a las parcelas, especialmente en plena campaña de recolección de las hortalizas de temporada.

El episodio más adverso se produjo el domingo, con lluvias persistentes y de gran intensidad, acompañadas de granizo en zonas concretas. Gálvez señala que se han detectado daños por arrastres de agua y por la propia persistencia de las precipitaciones, que han afectado tanto a parcelas agrícolas como a infraestructuras, incluidos invernaderos y sistemas de riego. Las zonas donde se ha registrado pedrisco con mayor intensidad se concentran en Abanilla y Fortuna, así como en algunos puntos del litoral de Lorca y Mazarrón. Los técnicos de la organización se encuentran todavía evaluando los daños para concretar su alcance real.

Los técnicos evalúan los daños y ofrecerán un balance esta semana

Pese a estos episodios, desde Asaja se insiste en que el balance global de agua acumulada es muy favorable y se confía en que las precipitaciones, también en forma de nieve en las zonas altas, contribuyan a mejorar las reservas de la cuenca y de los embalses. No obstante, la persistencia de la humedad abre otros frentes de preocupación, como el aumento del riesgo de enfermedades fúngicas y plagas, especialmente en las hortalizas, así como la imposibilidad de realizar labores agrícolas básicas en parcelas anegadas.

Una visión similar comparte Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA, quien califica el balance como "muy positivo" para el secano y para los cultivos leñosos en general. Las lluvias de diciembre, reforzadas por las del último fin de semana, han permitido mejorar de forma notable una situación que era ya muy preocupante. Moreno destaca que el agua llega en un momento especialmente adecuado para el secano, ya que, al no haber actividad vegetativa, se favorece la acumulación de humedad en el suelo de cara al arranque de las plantaciones. En los cultivos leñosos, además, las lluvias han contribuido al lavado de sales, con escorrentías limitadas salvo en puntos muy concretos.

La 'cara B' de este episodio, según Moreno, son los pedriscos localizados registrados el domingo, en La Costera de Alhama y en Purias (Lorca), donde el granizo, aunque no excesivamente grueso, fue intenso y causó daños puntuales. A ello se suma el problema de llover "sobre mojado" en comarcas como Totana, Alhama o Librilla, donde en los últimos quince días se han acumulado grandes cantidades de agua sin tiempo suficiente para que el suelo se seque, lo que ha terminado por arruinar parcelas que aún podían haberse recuperado.

La humedad aumenta el riesgo de enfermedades fúngicas y plagas

Para UPA, el mayor impacto se concentra en las hortalizas, tanto por el pedrisco en determinadas zonas como por el anegamiento de parcelas profundas.

Uso de drones para aplicar tratamientos

El exceso de humedad también incrementa el riesgo de enfermedades, especialmente en hortalizas como el brócoli, donde ya empiezan a aparecer hongos como la botrytis. A ello se suma la dificultad para acceder a las fincas y realizar tratamientos fitosanitarios con maquinaria convencional. En este contexto, Antonio Moreno apunta al creciente uso de drones para la aplicación de tratamientos como una alternativa eficaz, que evita compactar el suelo, reduce el consumo de agua y permite actuar incluso cuando el terreno o los accesos están impracticables. Esta herramienta gana protagonismo cuando el acceso a las parcelas resulta imposible. Las lluvias acumuladas han dejado muchas fincas impracticables, impidiendo la entrada de tractores justo en un momento crítico por el aumento de plagas y enfermedades asociadas a la humedad.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores destacan que la fumigación con drones permite actuar sin pisar el terreno y evitar nuevos daños en parcelas ya saturadas de agua. Además, estos equipos trabajan a baja altura, lo que mejora la precisión, reduce la cantidad de productos fitosanitarios y elimina el gasto de combustible por lo que termina siendo muy rentable. Aunque su uso todavía es puntual y depende de empresas especializadas, el sector ve en esta tecnología una solución eficaz que, impulsada por los episodios climáticos extremos, apunta a consolidarse en el manejo agrario.

Desde COAG, su presidente regional, José Miguel Marín, resume el balance de forma tajante: "En secano, todo perfecto; beneficioso al máximo". También considera muy positivas las lluvias para el leñoso de regadío. El principal problema, insiste, se localiza en las hortalizas, especialmente en el valle del Guadalentín, donde han caído cantidades de agua extraordinarias. Marín advierte de que puede haber miles de hectáreas anegadas que se perderán, aunque todavía es pronto para cuantificarlo con precisión.

El granizo, explica, ha sido muy focalizado, con episodios en la Vega Baja, el Guadalentín y el Campo de Cartagena, lo que obliga a realizar valoraciones muy localizadas. En algunos cultivos, como el olivar, podría haber daños puntuales, aunque de carácter limitado. Al igual que el resto de organizaciones, Marín entiende que la mayor preocupación vuelve a ser la proliferación de hongos y la necesidad de intensificar los tratamientos fitosanitarios en las próximas semanas.

A la espera de que se complete la evaluación de daños parcela a parcela, el sector agrario murciano coincide en que las lluvias han supuesto un alivio imprescindible tras meses de sequía, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad del campo ante episodios cada vez más extremos y desestacionalizados.

Seguros agrarios: una asignatura pendiente ante el nuevo clima

El debate sobre los seguros agrarios vuelve a cobrar fuerza tras el último episodio de lluvias y granizo. Desde Asaja, Alfonso Gálvez recuerda que las hortalizas de invierno cuentan en general con cobertura, aunque admite que en muchas zonas no existe tradición de asegurar por la percepción de estabilidad climática. "Recomendamos siempre asegurar, pero a veces las franquicias, el coste o las coberturas lo hacen inviable", señala, reclamando una adaptación del sistema a los nuevos riesgos. En la misma línea, Antonio Moreno (UPA) constata que el nivel de aseguramiento sigue siendo bajo, aunque percibe una mayor sensibilidad ante episodios cada vez más imprevisibles: "No es normal que caiga granizo en diciembre". Por su parte, José Miguel Marín (COAG) insiste en que el seguro actual no se ajusta a la dinámica de las hortalizas y pide avanzar hacia fórmulas que permitan estar cubiertos durante todo el año.