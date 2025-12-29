Última hora de las lluvias | Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias

Mensaje ES-Alert a los vecinos de Los Alcázares

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma ha enviado el siguiente mensaje por el sistema de ES-Alert a los vecinos de Los Alcázares: existe riesgo de desbordamiento en la Rambla de las Colonias.

"No cruce cauces de agua con su vehículo. Extreme la precaución. Evite desplazamientos, no baje a sótanos, y en caso de inundación suba a plantas altas", advierten.