Última hora de las lluvias | Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias
Los municipios de las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón se encuentran en aviso amarillo por fuertes chubascos hasta las seis de la tarde
Alba Marqués
Mensaje ES-Alert a los vecinos de Los Alcázares
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma ha enviado el siguiente mensaje por el sistema de ES-Alert a los vecinos de Los Alcázares: existe riesgo de desbordamiento en la Rambla de las Colonias.
"No cruce cauces de agua con su vehículo. Extreme la precaución. Evite desplazamientos, no baje a sótanos, y en caso de inundación suba a plantas altas", advierten.
Alba Marqués
Daños materiales en Mazarrón
El presidente regional, Fernando López Miras, ha visitado los daños que este domingo causó el temporal en el Puerto de Mazarrón.
"Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales", ha indicado el líder del Ejecutivo.
Alba Marqués
Vías cortadas en San Javier
El Ayuntamiento de San Javier ha informado a las 13.30 horas de este lunes del cierre al tráfico de las siguientes vías:
- Calle Miguel Ángel Blanco y rotonda de acceso a la autovía AP7 .
- Rotonda Dos Mares (avión) Dirección El Mirador.
- Avenida del Aeropuerto - Los Narejos
- Avda. Mar Menor
- Avda. Cabo Huertas
- Calle Jabalina
- Calle Alcántara
- Acceso al hospital Los Arcos cortado por la rotonda del gigante. Accesible por Pozo Aledo.
- Avda. Neptuno
- Calle Monasterio de la Palmas (polideportivo-Barrio de los Ríos)
Salidas habilitadas del municipio:
- Rotonda de Pozo Aledo.
- Rotonda Adela Sánchez
- Dirección Roda por calle Ramón y Cajal
Entrada y salida a Santiago de la Ribera:
- Avda. de La Paloma (bar de Cadenas - San Blas)
Alba Marqués
En San Pedro también piden precaución
El Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil de San Pedro del Pinatar tambien pide prudencia a los vecinos del municipio ante la acumulación de gran cantidad de agua en algunas calle.
Alba Marqués
Más de 50l/m2 en San Javier
En San Javier, se han recogido hasta el momento más de 50 l/m² con precipitaciones muy intensas acompañadas de granizo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.
