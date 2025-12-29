Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras cortadasLluvias hoy en MurciaDeseos para 2026Convenios caducadosViolación en Murcia
instagramlinkedin

Temporal

Última hora de las lluvias | Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias

Los municipios de las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón se encuentran en aviso amarillo por fuertes chubascos hasta las seis de la tarde

Mapa de zona en riesgo en Los Alcázares

Mapa de zona en riesgo en Los Alcázares

Alba Marqués

Alba Marqués

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
  2. Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
  3. En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
  4. La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
  5. Investigan a una matrona de Murcia por el grave daño cerebral de un bebé en el parto en la Arrixaca: el niño sufre un 91% de discapacidad
  6. Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
  7. Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
  8. El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia

Última hora de las lluvias | Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias

Última hora de las lluvias | Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la Rambla de las Colonias

La nieve 'resiste' en la Región y deja una espectacular estampa blanca

En directo: Última hora de las lluvias y carreteras cortadas en la Región de Murcia

En directo: Última hora de las lluvias y carreteras cortadas en la Región de Murcia

Los tribunales de instancia de la Región arrancan en Murcia, Cartagena y Lorca sin que lleguen los medios necesarios

Los tribunales de instancia de la Región arrancan en Murcia, Cartagena y Lorca sin que lleguen los medios necesarios

El Bono Turístico impulsa la Región como destino con más de 800 reservas desde octubre

El Bono Turístico impulsa la Región como destino con más de 800 reservas desde octubre

Habilitan para uso público la duna fósil de Torre de Cope en Águilas

Habilitan para uso público la duna fósil de Torre de Cope en Águilas

Rechazo ecologista y vecinal a otra macroplanta de biogás en el entorno del Niño de Mula

Rechazo ecologista y vecinal a otra macroplanta de biogás en el entorno del Niño de Mula

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios hasta el 14 de enero

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios hasta el 14 de enero
Tracking Pixel Contents