Los tribunales de instancia de la Región arrancan en Murcia, Cartagena y Lorca sin que lleguen los medios necesarios

Cuando faltan apenas unas horas para el Año Nuevo, la Comunidad murciana vive un nuevo cambio de modelo judicial: la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia, en un intento de modernizar la Justicia. En concreto, esto se pone en marcha en virtud de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia , que ha dado lugar a grandes cambios en la Justicia. Cambios que ahora llegan a las tres principales ciudades de la Región de Murcia.

Corría el pasado mes de junio cuando los ocho primeros tribunales de instancia de la Región, contemplados en la ley, entraban en funcionamiento con el fin de transformar la planta judicial para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.

Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia , dijo entonces que el nuevo modelo iba a "permitir un acortamiento de los plazos” y apuntó que en el organismo que dirige se encuentran “muy esperanzados”. No obstante, subrayó que el nuevo modelo ha de ir acompañado de más medios personales, “para que no deje de ser un mero cambio estético”. Este lunes, volvió a incidir en este extremo. Faltan medios para que el modelo pueda funcionar.

Un momento del acto celebrado en Lorca. / TSJ

Ahora, el TSJ completa con Lorca, Cartagena y Murcia la tercera fase de implantación de Ley de Eficiencia. El nuevo modelo organizativo entrará en funcionamiento efectivo el primer día de 2026, informan fuentes judiciales.

De 127 a 11

En su intervención este lunes, Manuel Luna destacó que "en el conjunto de la Región los Tribunales de Instancia se apoyan en una estructura integrada por 25 servicios comunes, dirigidos por letrados y letradas de la Administración de Justicia, que asumen una responsabilidad esencial en la dirección y funcionamiento del sistema".

Al mismo tiempo, recordó que urge "crear 22 nuevas unidades judiciales en la Región", puesto que "solo así podrá consolidarse este nuevo modelo y hacerse viable en términos reales".

Desde el TSJ apostillan que "con esta fase se completa un profundo cambio en la organización judicial de la Región de Murcia, que pasa de una estructura formada por 127 juzgados unipersonales a 11 tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. La implantación completa del nuevo modelo supone, en esta tercera fase, la integración de los 91 juzgados del partido judicial de Murcia, los 27 de Cartagena y los 10 de Lorca, bajo la dirección de los magistrados que asumen las presidencias de los respectivos Tribunales de Instancia: Lorenzo Hernando, María del Mar González y Carmen Berta Romero".

Con el nuevo modelo se supera la fragmentación: desaparecen los juzgados aislados de un mismo partido judicial, cada uno con su propio equipo funcionarial y método de trabajo, y lo que se impltan es una única organización instrumental que prestará soporte, personal y material, a todos los jueces y magistrados del partido. Estos jueces, no obstante, seguirán ejerciendo la potestad jurisdiccional de manera unipersonal e independiente.

"No es homogénea"

Sobre los que ya se pusieron en marcha en verano, Luna significó que los primeros datos "permiten trasladar a la ciudadanía un mensaje positivo", porque, tras el análisis de la evolución de los servicios comunes de septiembre a diciembre en los partidos judiciales incluidos en la primera fase, “la pendencia en la entrada del sistema se ha reducido en torno a un 25%, tanto en la admisión a trámite de las demandas en procesos declarativos, como en la admisión de escritos en la fase de ejecución".

Esto demuestra, a su juicio, que "el modelo de tribunales de instancia contribuye a una Justicia más ordenada y ágil".

No obstante, "la evolución no es homogénea", dado que "la tendencia positiva se aprecia con claridad en partidos judiciales como San Javier, mientras que, en otros, como Molina de Segura, se observa una reducción apreciable en los tiempos de respuesta en la fase de admisión, pero también un incremento de pendencia en la tramitación de los actos de comunicación".

En opinión del presidente del TSJ, "todo ello confirma que la reforma apunta en la dirección correcta, pero también que su consolidación exige necesariamente el incremento de la planta judicial y la dotación de medios personales, materiales y tecnológicos adecuados, para evitar que esta reforma no sea una mera reestructuración formal y estética, sino una verdadera mejora en la calidad y eficacia del servicio público que prestamos".

También tomó la palabra en los actos de este lunes el secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra, para apostilla que culmina "un proceso organizativo complejo" y "los tribunales de instancia suponen un cambio profundo en la forma de trabajar, que exige coordinación, adaptación y un esfuerzo adicional por parte de todos los profesionales".

A su juicio, "los servicios comunes están llamados a ser el eje vertebrador del nuevo modelo, que solo puede consolidarse si va acompañado de un uso inteligente de las herramientas de gestión procesal y de un nuevo enfoque en la atención a profesionales y ciudadanos", indican desde el TSJ.

Parra elogió a los secretarios judiciales, "que asumen una responsabilidad esencial en la dirección y funcionamiento de los servicios comunes”, y anunció la creación de un servicio regional de atención a profesionales y ciudadanía, integrado en los once servicios comunes generales, con personal dedicado a tiempo completo y con la aspiración de una progresiva interconexión de los servicios de información y consulta, tanto presenciales como virtuales".