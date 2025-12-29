El SMS publica la oferta de empleo de 2025: plazas y requisitos

El Servicio Murciano de Salud (SMS) publica este lunes la oferta pública de empleo del año 2025, un total de 1.321 plazas que se dividen entre las 1.224 de acceso libre y las 97 que se convocarán de promoción interna.

La OPE de 2025 fue debatida el pasado mes de noviembre con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad, encuentro en el que únicamente obtuvo el respaldo del sindicato médico CESM y en el que el resto de organizaciones se mostraron en contra al considerar que son insuficientes para reducir una temporalidad que afecta al 30% de la plantilla de la sanidad murciana.

Tras su negociación en la Mesa Sectorial y tras pasar por la Mesa General de Negociación, el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud aprobó en su reunión de la pasada semana -22 de diciembre- la Oferta de Empleo Público por el procedimiento de acceso libre y de promoción interna correspondiente al ejercicio 2025.

El SMS ofrece estas 1.321 plazas para avanzar en el proceso de incorporación de personal fijo. De ellas, 1.224 corresponden al turno de acceso libre y 97 son de promoción interna, según detallan las resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm), en las que se dan a conocer los requisitos de titulación y la reserva de un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad. La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Plazas 2025 Turno libre 267 del grupo A1 (facultativos sanitarios).

295 del grupo A2 sanitario (enfermeros).

39 del grupo C1 sanitario (técnicos de rayos y otros).

277 del grupo C2 sanitario (auxiliares de enfermería).

5 del grupo A1 no sanitario (informáticos, economistas, ingenieros).

38 del grupo A2 no sanitario (gestión y diplomados e informática).

16 del grupo C1 no sanitario (administrativos y técnicos informáticos).

188 del grupo C2 no sanitario (auxiliares administrativos).

99 del grupo E no sanitario (ordenanzas, celadores y personal de mantenimiento). Promoción interna 10 del grupo A1 facultativos.

3 del grupo A1 no sanitario.

40 del grupo A2 sanitario.

1 del grupo A2 no sanitario.

4 del grupo C1 sanitario.

10 del grupo C1 no sanitario.

1 del grupo C2 sanitario.

25 del grupo C2 no sanitario.

3 del grupo E no sanitario.

De los perfiles de turno libre, 267 corresponden al grupo denominado A1 (facultativos sanitarios); 295 al grupo al A2 sanitario (enfermeros); 39 al C1 sanitario (técnicos de rayos y otros); 277 al C2 sanitario (auxiliares de enfermería); 5 al A1 no sanitario (informáticos, economistas, ingenieros); 38 al A2 no sanitario (gestión y diplomados e informática); 16 al C1 no sanitario (administrativos y técnicos informáticos); 188 al C2 no sanitario (auxiliares administrativos) y 99 al E no sanitario (ordenanzas, celadores y personal de mantenimiento).

En cuanto a promoción interna, 10 corresponden al A1 Facultativo; 3 son para A1 no sanitario; 40 de A2 sanitario; 1 de A2 no sanitario; 4 para C1 sanitario; 10 de C1 no sanitario, 1 de C2 sanitario; 25 de C2 no sanitario y 3 de E no sanitario.

