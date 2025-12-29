La Región que todos quieren: por un 2026 con mejor financiación y defensa de los derechos humanos

‘Polarización’ fue declarada por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) palabra del año en 2023. Sin embargo, desde entonces podría haber revalidado el puesto año tras año. 2025 termina en pocos días dejando a los ciudadanos más crispación aún si cabe. Más de medio centenar de representantes de la sociedad murciana del ámbito de la política, la salud, la educación, de la empresa y del Tercer Sector han trasladado a La Opinión sus deseos para este 2026, muchos de los cuales hacen referencia a la necesidad de dejar atrás el conflicto y mirar hacia un futuro más concienciado con el sufrimiento ajeno.

Así les ocurre al presidente de la Comunidad, que desea «superar este tiempo de división y enfrentamiento que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad», o al cura Joaquín Sánchez, que pide a los Reyes Magos que echen una mano para «despertar esa sensibilidad» por aquellas personas que están viviendo un proceso de desahucio, que no llegan a fin de mes o que se encuentran solas. Este último lanza un dardo a la clase política que ve a los menores extranjeros no acompañados como una «amenaza». Cabe recordar que han sido varios los debates en la Asamblea Regional protagonizados por los niños, niñas y adolescentes que llegan sin sus padres ni tutores legales a esta Comunidad.

«Resulta imprescindible reforzar una mirada basada en los derechos humanos y responsabilidad compartida», subraya Carolina Espinosa, responsable territorial de Accem en la Región, «ante el crecimiento de los discursos de odio y narrativas de exclusión».

Y «la suficiente templanza para buscar la concordia», dice José María Mainar, jefe de la Policía Local de Murcia.

Por este camino transitan también los presidentes de los colectivos LGTBIQ+. Germán Echeverría, de No Te Prives, reclama a las administraciones públicas un «rechazo frontal» a quienes están en contra de sus derechos. Mar Tornero, de Galactyco, exige al Gobierno de López Miras que se aleje «de toda complacencia de la ultraderecha».

Tomar posiciones «contra el fascismo y contra el racismo», añade el presidente de la Coordinadora ONGD de la Región, John Martínez.

Más específica, desde Unicef, Carolina Olivares reclama a las autoridades que incorporen el «enfoque de derechos de la infancia en el diseño de las políticas públicas»: más inversión en educación y mejores prestaciones universales progresivas compatibles con otras ayudas.

Entre los más beligerantes en sus deseos están los políticos de Vox y Podemos. Al presidente provincial de la formación de Santiago Abascal, José Ángel Antelo, le parecería un buen regalo «que se vaya Pedro Sánchez», mientras que Javier Sánchez Serna, coordinador autonómico de Podemos, le pide a Sus Majestades de Oriente «justicia para que acaben en la cárcel todos los corruptos del PP y del PSOE». El líder de la oposición, el socialista Francisco Lucas, reclama «esperanza frente a la frustración» de llevar treinta años de gobiernos del PP. Y eso que 2026 no es, en principio, año electoral en la Región.

El deseo que se repite siempre, termine o no un año bronco, es el de mayor financiación y recursos. Con la reforma del Sistema de Financiación Autonómica de fondo, hasta Joaquín Barberá, de Plena Inclusión, clama por más fondos para la Comunidad murciana: «Así podrán atender las necesidades de nuestras organizaciones».

Da igual la asociación judicial o sindicato policial al que se le pregunte, todos coinciden en la necesidad de que el Estado les aumente los recursos. Manuel Luna, presidente del TSJ de la Región, recuerda que aquí hacen falta 22 plazas judiciales más: «La Región mantiene un déficit estructural de órganos judiciales que la sitúa por debajo de la media». Como indica el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, con más recursos mejorarán los «tiempos de respuesta» de la Justicia.

El acceso a la vivienda, principal preocupación de los murcianos, según el último Cemop, también está muy presente en los deseos para 2026. Los promotores inmobiliarios, encabezados por José Ramón Blázquez, reclaman «reducir impuestos» y «garantizar seguridad jurídica para propietarios, alquileres y tramitaciones». José Hernández, de Frecom, insiste en «poner a disposición suelo apto para construir nueva oferta que dé respuesta a las necesidades de los murcianos y permita frenar la tendencia alcista de los precios».

De convenios colectivos hablan sindicatos y patronal. Teresa Fuentes, de CC OO, cree que es «urgente» desbloquear el que afecta a la sanidad privada, «además de exigir al Gobierno regional que una negociación real para combatir la economía irregular y la brecha salarial». Con la nueva Ley de Simplificación Administrativa aprobada hace unos meses, «reducir la carga burocrática de las empresas» sigue entre los deseos del presidente de la Croem, Miguel López Abad.

Reducción de ratios en el aula y menos segregación provocada por la libertad para elegir centro, así como mejores condiciones para los sanitarios y reforma del Estatuto Marco, son los deseos más escuchados entre los representantes educativos y de médicos y enfermeras.