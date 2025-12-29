La Región de Murcia prorroga sus Presupuestos para 2026

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado este lunes una orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital por la que se prorrogan los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025 para el ejercicio de 2026.

La prórroga tiene lugar en virtud del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región, que apunta que si la Ley de Presupuestos de la Comunidad no es aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas del ejercicio anterior.

La orden, suscrita por el consejero del ramo, Luis Alberto Marín, señala además que, "conocida la imposibilidad de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2026", los Presupuestos "quedarán automáticamente prorrogados" hasta la entrada en vigor de los nuevos.

Por lo que respecta a las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga, el texto precisa que "no es posible tenerlas en cuenta al margen del cumplimiento del objetivo de déficit asumido para el ejercicio 2026".