Rechazo ecologista y vecinal a otra macroplanta de biogás en el entorno del Niño de Mula

Ecologistas en Acción ha vuelto a alzar la voz contra la proliferación de macroplantas de biogás en la Región de Murcia. La organización ecologista ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento de Mula y la Dirección General de Medio Ambiente contra un nuevo proyecto previsto en la pedanía del Niño de Mula, al que atribuye graves riesgos ambientales, sociales y para la salud pública.

Según explica el colectivo, el proyecto se encuentra actualmente en fase de consultas previas y plantea la construcción de una macroplanta con capacidad para tratar hasta 165.000 toneladas anuales de residuos, una cifra que supera incluso a la de otra instalación similar proyectada con anterioridad en el mismo polígono catastral, el 205, que ya generó un fuerte rechazo vecinal. Para Ecologistas en Acción, la acumulación de proyectos en un mismo entorno multiplica los impactos y convierte la zona en un foco de conflicto ambiental.

Uno de los aspectos que más preocupa a la organización es la cercanía de ambas plantas a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán’, situada a apenas 120 metros. A su juicio, los efectos sobre este espacio protegido podrían ser "difícilmente reversibles", tanto por las emisiones como por la presión derivada del aumento del tráfico pesado y la actividad industrial.

El colectivo alerta además de un riesgo que considera inasumible: la posibilidad de inundaciones severas. Ademas, los ecologistas recuerdan que la zona ha sufrido episodios recientes de lluvias torrenciales y que estos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. En caso de colapso de la planta, las escorrentías podrían arrastrar residuos y contaminantes hasta el río Mula, provocando, advierten, "un problema ambiental de primera magnitud".

La oposición social no es nueva. Vecinos del Niño de Mula ya se movilizaron contra el proyecto anterior en el mismo polígono, con manifestaciones y una resolución expresa de la Junta Vecinal en contra de la instalación. Estas protestas han estado impulsadas por la plataforma Stop Biogás en Mula y Comarca, que denuncia la implantación de macroplantas de biometano sin consenso social ni garantías suficientes.

Ecologistas en Acción subraya que este tipo de instalaciones conllevan riesgos asociados a la contaminación atmosférica, los malos olores, la generación de lixiviados, la posible contaminación de suelos y acuíferos, el elevado consumo de agua y el continuo trasiego de camiones. Todo ello, señalan, deteriora la calidad de vida y aumenta la presión sobre caminos y entornos rurales ya frágiles.

El ejemplo de Las Torres de Cotillas

Otro de los puntos centrales de las alegaciones es el déficit de información y participación pública. La organización denuncia que el proyecto se ha tramitado "con una nula participación de la ciudadanía", sin consultas directas y con una escasa implicación de la administración local, pese a tratarse de una infraestructura especialmente sensible. Como ejemplo contrario, recuerdan el caso de Las Torres de Cotillas, donde la presión vecinal logró la celebración de una consulta popular en diciembre de 2025 y en la que el 96,4 % de los votos rechazó un proyecto similar.

Los ecologistas también enmarcan estas macroplantas en un modelo ligado a la expansión de la ganadería industrial, especialmente de las macrogranjas porcinas. A su entender, este binomio, unido a los planes de crecimiento de las grandes empresas cárnicas, supone "un verdadero despropósito" para la Región. También critican que se presenten como una solución cuando, en realidad, generan nuevas fuentes de contaminación, pérdida de habitabilidad, riesgos de accidentes y problemas de salud pública, que podrían agravarse aún más con una cabaña ganadera ya sobredimensionada.

Ante este escenario, Ecologistas en Acción reclama una paralización inmediata de los proyectos y la aprobación de una moratoria para las plantas de biogás en la Región de Murcia. Asimismo, el colectivo apuesta por un plan de reducción progresiva de la ganadería industrial, orientado a modelos más sostenibles, de proximidad y ajustados al consumo real, en los que la gestión de los biorresiduos sea compatible con la capacidad de los suelos agrícolas cercanos y no genere nuevos impactos ambientales.