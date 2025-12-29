La nieve 'resiste' en la Región y deja una espectacular estampa blanca

La nieve regresó a la Región de Murcia por Navidad, el pasado viernes, y, dadas las precipitaciones registradas este domingo y en las últimas horas, continúa en las zonas más altas de la comunidad.

Una espectacular estampa blanca se puede disfrutar este lunes en la pedanía de Cañada de la Cruz, en Moratalla. El portal meteorológico MeteOrihuela ha compartido en redes sociales unas imágenes que corresponden a vistas aéreas de Puerto Alto, a una altitud de unos 1500-1600 metros, donde se puede observar que la nieve ha cubierto todo el paisaje.

La nieve también ha estado presente en los últimos día en numerosos puntos de Sierra Espuña, así como en zonas del Noroeste como Moratalla y Caravaca de la Cruz.

Sierra Espuña y el macizo de Revolcadores son los dos mejores lugares de la Región para disfrutar de la última nevada del año, pero hay otras zonas donde poder visitar la nieve; puedes consultarlas aquí.

Lluvias este lunes

Durante la mañana de este lunes, especialmente a primera hora, la probabilidad de precipitación sigue siendo alta en gran parte de la Región, especialmente en las áreas del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por lluvias que pueden acumular 15 mm en una hora. El aviso dará comienzo a las 8.00 h y finalizará a las 17.59 h.