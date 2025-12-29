Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios de la Región hasta el 14 de enero

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios hasta el 14 de enero, así lo ha informado este lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño durante su visita al Hospital Comarcal del Noroeste. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicará el miércoles la orden de la Consejería de Salud que prorroga el uso obligatorio de la mascarilla desde el 31 de diciembre hasta el 14 de enero. Esta medida seguirá vigente en hospitales públicos y privados, centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP).

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en la Región.

En esa fecha, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó que esta decisión se tomaba “con el criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, y para anticiparnos a los efectos que el aumento de las infecciones respiratorias agudas pudieran tener en la presión asistencial”.

Basándose en los mismos criterios técnicos, la Consejería de Salud ha decidido prorrogar la medida teniendo en cuenta además que “en las fechas navideñas se producen más interacciones sociales y, por lo tanto, se pueden producir más contagios”, explicó Pedreño.

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas aumentó en la semana del 15 al 21 de diciembre en un 19 por ciento respecto a la anterior. Concretamente, la incidencia de la bronquitis y bronquiolitis experimentó un aumento del 31 por ciento y la gripe, del 15,3 por ciento. Mientras, la incidencia por infección de COVID-19 descendió un 23 por ciento.

Ante este escenario, se hace necesario que en los centros sanitarios se haga uso de la mascarilla no sólo por parte de los pacientes, sino también de las personas que visitan a sus familiares ingresados, y también aumentar las medidas de higiene como el lavado de manos.

En este sentido, desde Salud se recuerda que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas.

La orden emitida por la Consejería de Salud que ahora se prorroga hasta el 14 de enero, recomienda el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día (públicos, concertados o privados); en las consultas sanitarias privadas donde exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las farmacias

Protección de los más vulnerables

Según destacó Pedreño esta decisión se toma para proteger “a los pacientes, así como las personas más vulnerables y profesionales”. Recordando que tanto los pacientes, profesionales y familiares que visitan a los enfermos deberán llevar las mascarillas

Campaña de vacunación en Caravaca / Enrique Soler

Alta presión en los centros de salud

El consejero explicó que “existe una alta presión en los centros sanitarios”, desde las Áreas de Salud se han puesto en marcha diferentes planes de contingencia, donde se han habilitado espacios en los servicios de urgencias, así como en planta para atender este tipo de casos. “Para que esa presión asistencial, que aumenta en estas fechas, y se les dé respuesta y, por tanto, solución”, explicó el consejero quien recordó que “los hospitales siguen con disponibilidad de camas para atender a la población”.

La mejor prevención es la vacunación

Durante el encuentro se recordó que sigue activa la campaña de vacunación, que es la mejor herramienta de prevención especialmente para las personas vulnerables, mayores de 60 años, niños entre los 2 y 9 años, así como embarazadas y lactantes.

Salud señala la importancia de vacunarse, especialmente a la población más vulnerable. Por otra parte, el Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con los planes de contingencia anuales frente a la gripe en todas las áreas de salud elaborados, implantados y adaptados a cada área, a sus estructuras, población y recursos. En cada hospital está planificada la posible ampliación de camas y puestos en el Servicio de Urgencias.

En este sentido, “el SMS está preparado, como todos los años, para adoptar las medidas de prevención en el caso de que sean necesarias”, aseguró el consejero