Lluvias y sol para comenzar la semana: esta es la previsión de este lunes en la Región de Murcia

El mal tiempo dará sus últimos coletazos en la Región de Murcia este lunes. Tras el episodio de fuertes lluvias y tormentas, llegando a ser activada la alerta roja en la Vega del Segura, poco a poco las nubes irán remitiendo hasta dejar un panorama soleado y, en principio, tranquilo durante los próximos días. Durante las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación sigue siendo alta en gran parte de la Región, especialmente en el Campo de Cartagena, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por lluvias que pueden acumular 15 mm en una hora. El aviso dará comienzo a las 8.00 h y finalizará a las 17.59 h.

A partir del mediodía, el sol irá ganando protagonismo, disipándose la probabilidad de lluvia y quedando cielos despejados para finalizar el día.

El ambiente frío se mantiene

Las temperaturas se mantendrán estables en el inicio de la semana. Máximas y mínimas apenas sufrirán variaciones. En el caso de la ciudades de Murcia y Cartagena, las máximas llegarán a los 16 grados, siendo inferiores en Lorca (14), Yecla y Caravaca de la Cruz (12).

Las mínimas serán de 7 grados en Murcia, 10 en Cartagena, 5 en Lorca y, las más frías, en Yecla (2) y Caravaca de la Cruz (2). En la comarca del Noroeste se esperan heladas débiles. La cota de nieve se mantendrá en torno a los 1.500 metros.

Se esperan vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados en el litoral; tendiendo a quedar flojos de componente oeste al final del día.

Calma tras la tormenta

La jornada de este lunes supondrá un respiro tras un domingo marcado por las fuertes lluvias que hicieron activar la alerta roja en la Vega del Segura y el envío de un mensaje del sistema Es-Alert a las poblaciones de Santomera y Beniel. Hasta las 16.00h del domingo, según la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), el municipio que más lluvia ha recibido en las últimas 24 horas es Abanilla con 79 mm - de los que 77 han caído en las últimas 6 horas- . 74 han caído en Santomera, 53 en Mula, 51 en Fortuna y 46 en Murcia.

El 1-1-2 recibió 82 llamadas relacionadas con incidentes por la lluvia. La mayoría de ellas pertenecen a urgencias con el achique del agua (13), al tráfico (12), información al ciudadano (9) y rescate/salvamento (6). Los municipios más afectados han sido Murcia (15), Abanilla (9), Alhama de Murcia (8), Beniel (5), Molina de Segura (5), Fortuna (4) y Santomera (3).