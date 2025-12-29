De los juzgados tradicionales a los tribunales de instancia, ¿qué significa el cambio que ya se extiende a toda la Justicia de la Región?

La Justicia ha completado en la Región la tercera fase de la reforma que implica a Ley de Eficiencia Procesal, en virtud de la cual los juzgados de instrucción (en marcha hasta ahora) dan paso a los conocidos como tribunales de instancia. En el nuevo modelo, implantado desde esta semana en Lorca, Cartagena y Murcia, gana protagonismo la toma de decisiones de forma colegiada.

Con la llegada de 2026, los tribunales de instancia sustituirán a los juzgados tradicionales, aplicando un nuevo modelo organizativo que busca modernizar la Administración de Justicia. Se trata de una de las reformas estrella del Ministerio que dirige Félix Bolaños.

El cambio significa que ya no habrá juzgados aislados dentro de un mismo partido, cada uno con sus funcionarios y costumbres: se pondrá en funcionamiento una única organización instrumental. Algo que hace seis meses entraba en vigor en ocho partidos judiciales, en concreto en Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Molina de Segura, Totana, San Javier y Yecla. Ocho juezas presiden los nuevos órganos.

Corría el mes de junio cuando los ocho primeros tribunales de instancia de la Región, contemplados en la ley, entraban en funcionamiento con el fin de transformar la planta judicial para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. Ahora, también están en los tres principales municipios de la Comunidad.

Desde el TSJ de Murcia apuntaron, en una nota de prensa, que "con esta fase se completa un profundo cambio en la organización judicial de la Región de Murcia, que pasa de una estructura formada por 127 juzgados unipersonales a 11 tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial".

"La implantación completa del nuevo modelo supone, en esta tercera fase, la integración de los 91 juzgados del partido judicial de Murcia, los 27 de Cartagena y los 10 de Lorca, bajo la dirección de los magistrados que asumen las presidencias de los respectivos Tribunales de Instancia: Lorenzo Hernando, María del Mar González y Carmen Berta Romero", destacaron al respecto.

Por secciones

Una de las principales críticas al nuevo modelo es que, en la práctica, el cambio se está limitando a una mera nueva denominación de las oficinas judiciales y que el trabajo continúe desarrollándose de manera muy similar a la actual.

Con la reforma desaparecen los juzgados unipersonales, que se reagrupan en secciones con todo el personal compartido, y se promete una nueva organización del trabajo más eficaz y acorde a la Justicia del siglo XXI.

El cambio afecta también a Violencia sobre la Mujer. La nueva ley amplía las competencias de estos juzgados, que no solo se ocupan ya de los casos de violencia machista, sino también de delitos de violencia sexual, trata de seres humanos o mutilación genital femenina, haya o no haya relación de pareja entre agresor y víctima. Más carga de trabajo, lo cual generó un malestar por parte de los profesionales que trabajan en estos órganos.

Aún faltan medios

Con falta de medios no se puede llegar a buen puerto. Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia , ya apuntó en verano que el nuevo modelo iba a "permitir un acortamiento de los plazos" y que en el organismo que dirige se hallaban entonces "muy esperanzados". No obstante, subrayó que el nuevo modelo tiene que ir acompañado de más medios personales, "para que no deje de ser un mero cambio estético".

Este lunes, volvió a incidir en este extremo. Faltan medios para que el modelo pueda funcionar, dado que "en el conjunto de la Región los tribunales de instancia se apoyan en una estructura integrada por 25 servicios comunes, dirigidos por letrados y letradas de la Administración de Justicia, que asumen una responsabilidad esencial en la dirección y funcionamiento del sistema". Así las cosas, urge "crear 22 nuevas unidades judiciales en la Región", puesto que "solo así podrá consolidarse este nuevo modelo y hacerse viable en términos reales".