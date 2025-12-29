El hospital de Caravaca de la Cruz es pionero en la implantación de la videoconsulta de electroencefalograma

El nuevo programa de Tele-Vídeo Electroencefalografía (Tele-EEG) se ha implantado de forma pionera en el Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz. Este ambicioso proyecto, puesto en marcha por el Servicio de Neurología junto al Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, permite realizar estudios neurológicos de alta precisión de forma remota desde otros centros hospitalarios.

Este programa se extenderá próximamente a Lorca y Yecla

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado del alcalde de Caravaca, José Francisco García, visitó el hospital de Caravaca de la Cruz, que se convierte en el primero en el que se ha implantado el Tele-EEG, “y a él le seguirán el Virgen del Castillo de Yecla y el Rafael Méndez de Lorca, de manera que mejoramos la accesibilidad de los pacientes a esta prueba sin necesidad de desplazarse fuera de su centro de referencia”, informó.

“La Tele-Vídeo Electroencefalografía supone una importante mejora en la atención y el bienestar de los pacientes porque ofrece mayor seguridad, reduce la estancia hospitalaria y favorece un uso más eficiente y sostenible de los recursos sanitarios”, explicó el consejero.

Desde su puesta en marcha en octubre, 11 pacientes se han beneficiado ya del estudio de su caso ‘in situ’.

Los estudios de Tele-EEG son una herramienta fundamental para el diagnóstico de epilepsia, trastornos del nivel de conciencia o de sueño e incluso tumores, entre otras patologías neurológicas.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, puso en valor la optimización de recursos, a la vez que se mejora la asistencia a los usuarios de la comarca del Noroeste, “soluciones que permiten equidad en los servicios sanitarios, evitando desplazamientos”, en este sentido destacó que “la tecnología aplicada a la sanidad pública nos está dando nuevas oportunidades de atención, haciendo llegar nuevos servicios a los hospitales periféricos de la Región”.

El hospital de Caravaca de la Cruz es pionero en la implantación de la videoconsulta de electroencefalograma / Enrique Soler

En tiempo real

Tras la colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo, las señales bioeléctricas cerebrales del paciente registradas en los equipos de Neurología del hospital de Caravaca de la Cruz viajan por la red hasta el Servicio de Neurofisiología Clínica del Virgen de la Arrixaca, donde los especialistas las visualizan con total nitidez y un mínimo desajuste de 1 o 2 segundos.

Para hacer posible la implantación de este programa ha sido decisivo el trabajo conjunto de múltiples equipos de Ingeniería e Informática, así como la implicación del personal de las áreas I y IV de Salud.

En este sentido, este nuevo proyecto demuestra la capacidad de los equipos de Salud para innovar y avanzar en la mejora de la atención sanitaria, y de acercar la tecnología a los pacientes para reforzar la equidad dentro del sistema sanitario público.

Más personal y menos demoras

Según los últimos datos publicados a junio de 2025 por el Servicio Murciano de Salud (SMS), la lista de espera del hospital de Caravaca de la Cruz ha bajado tanto en cirugía como en consultas y pruebas diagnósticas en el primer semestre del año. Además, los tiempos de espera están por debajo de la media del SMS tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas diagnósticas.

La lista de espera del hospital de Caravaca de la Cruz ha bajado tanto en cirugía como en consultas y pruebas diagnósticas

En cirugía, el tiempo de espera ha disminuido 4,4 días respecto a diciembre de 2024, y está 42 días por debajo que la media regional; y en pruebas diagnósticas, el tiempo de espera es 10 días menor que la media, y además, en el Área IV ha bajado 9,4 días respecto a hace 6 meses.

En el caso de las Consultas Externas, el tiempo medio de espera se sitúa solo 5 días por encima de la media regional, pero, eso sí, ha bajado en más de 20 días respecto a diciembre de 2024.

En cuanto al personal, el Área IV cuenta actualmente con más de 1.100 trabajadores, casi 300 más que hace cinco años.

El número de profesionales en Atención Primaria ha aumentado un 20 por ciento desde 2020, y en Atención Hospitalaria, el crecimiento ha sido de un 31 por ciento, pasando de 664 trabajadores a los casi 900 actuales.