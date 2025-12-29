Habilitan para uso público la duna fósil de Torre de Cope en Águilas

La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado las actuaciones de mejora y ordenación del entorno de la Torre de Cope y su duna fósil, en el municipio de Águilas. El proyecto ha tenido como objetivo principal compatibilizar el uso público con la conservación de uno de los enclaves naturales más valiosos del litoral regional, reforzando la protección de los hábitats y promoviendo un disfrute responsable del Espacio Natural Protegido.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, explicó que las intervenciones buscan garantizar un acceso ordenado y seguro a la zona sin comprometer sus valores ambientales. Según señaló, "el objetivo es compatibilizar la conservación de un enclave de enorme valor natural con un acceso ordenado y seguro, para que la ciudadanía pueda disfrutar de Torre de Cope sin poner en riesgo sus hábitats". En este sentido, subrayó la importancia de actuar de forma preventiva frente a las especies invasoras y de ordenar los usos para reducir el impacto de la presión humana en espacios especialmente sensibles.

"La ciudadanía podrá disfrutar de este entorno sin poner en riesgo los hábitats"

Las actuaciones se han centrado, en primer lugar, en la mejora del sendero que conecta la Torre de Cope con la Punta de la Cabrilla y Calabardina. En este tramo se han llevado a cabo trabajos de retirada de residuos y eliminación de especies invasoras en una superficie aproximada de 640 metros cuadrados, con el fin de recuperar el entorno natural y mejorar la experiencia de los visitantes.

El proyecto, con una inversión de 46.916 euros, ha incluido también una reordenación de los usos en el entorno inmediato de la Torre de Cope, dentro del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Para ello, se ha delimitado con piedra natural la zona protegida destinada a la vegetación en proceso de restauración y se han reorganizado las áreas de aparcamiento de vehículos, una medida orientada a minimizar las afecciones sobre el medio natural y a mejorar la convivencia entre el uso recreativo y la conservación ambiental.

De forma paralela, la Consejería prevé continuar con la retirada de especies vegetales invasoras, principalmente chumberas de los géneros Opuntia y Cylindropuntia, así como con la posterior replantación de especies autóctonas. Estas acciones permitirán avanzar en la recuperación del equilibrio ecológico del enclave y favorecer la regeneración de la vegetación propia del litoral.

Cierres permanentes y temporales

Las actuaciones incorporan, además, medidas de control de accesos al Espacio Natural Protegido mediante la instalación de cierres permanentes. En las zonas que se encuentran en proceso de restauración y replantación se colocarán también cierres temporales, con el objetivo de evitar el tránsito por áreas especialmente vulnerables hasta la finalización de los trabajos.

El ámbito de Cabo Cope cuenta con múltiples figuras de protección ambiental. Además de Parque Regional, está integrado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Almenara, Moreras y Cabo Cope, en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cabo Cope y forma parte de la Red Natura 2000. El Parque Regional abarca una superficie de 2.665 hectáreas, lo que pone de relieve la relevancia ecológica y paisajística del espacio y la necesidad de una gestión preventiva y planificada.

Ferreira recordó que este tipo de intervenciones responden a una presión creciente sobre los espacios naturales protegidos. "Estas actuaciones responden a una realidad: los espacios naturales protegidos soportan una presión creciente y necesitamos herramientas de ordenación y restauración para mantenerlos en buen estado", afirmó. En este sentido, defendió que "la conservación y el uso público no son incompatibles si se planifica, se señaliza y se actúa con rigor técnico", y aseguró que ese es el enfoque que se ha aplicado en Torre de Cope.