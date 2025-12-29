Educación invirtió 34 millones en 2025 en nuevos centros y la mejora de su eficiencia energética

La consejería de Educación y Formación Profesional invirtió 34 millones de euros durante este año. Del presupuesto total, la mayor parte se empleó en la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras, además de la ampliación de los centros ya existentes.

También se emplearon en la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, junto a la ampliación de servicios de conciliación familiar.

Para ello, explica la consejería que han trabajado en la construcción y ampliación de escuelas infantiles municipales, con la adecuación de aulas de 2-3 años en colegios públicos con el objetivo de ampliar el número de plazas gratuitas.

Construcción de nuevos centros

Más de la mitad de los 34 millones invertidos se empleó en la construcción de 23.105 metros cuadrados para nuevos espacios educativos. El titular de Educación detalló que este año se han puesto en funcionamiento nuevos colegios como el de La Aljorra (Cartagena) y el Sagrado Corazón de Librilla.

Además, se han llevado a cabo ampliaciones en diferentes centros educativos como en el colegio de Almendricos (Lorca), con un nuevo pabellón Infantil; la Escuela de Hostelería de Cartagena, con cuatro nuevas aulas y un vestuario ampliado; las nuevas instalaciones del IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), con espacio para implantar el grado medio de Formación Profesional de Servicios de Cocina y Gastronomía, entre otras actuaciones.

Estas grandes infraestructuras han supuesto una inversión de 17,6 millones de euros.

El consejero resaltó que "la mejora de las infraestructuras educativas permite que los alumnos y docentes trabajen en espacios más modernos adaptados a las necesidades educativas actuales".

Mejora energética

El Gobierno regional también ha invertido 12 millones en la mejora de la eficiencia energética, el cambio de cubiertas, la instalación de placas solares y la rehabilitación de edificios educativos. Se han ejecutado obras de sustitución de cubiertas e instalación de placas solares en colegios e institutos.

Además, se han ejecutado obras de mejora de la envolvente térmica para reducir la demanda energética como la sustitución de carpinterías y acristalamientos, el cambio de cubiertas y la mejora del aislamiento térmico.

A esto se suman la instalación de placas solares fotovoltaicas y avances en la iluminación, en cuatro centros educativos que forman parte del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, con una inversión de diez millones de euros.

Conciliación familiar

Con el objetivo de ofrecer más servicios para las familias, la consejería afirma que este año ha trabajado en la construcción y ampliación de escuelas infantiles municipales y la adecuación de aulas de 2-3 años en colegios públicos para ampliar el número de plazas gratuitas, con una inversión de 4 millones de euros.

Durante este año también se ha trabajado en la adaptación de espacios para destinarlos a comedores en centros educativos, que ha supuesto una inversión de cerca de 220.000 euros.