Esta es la confitería murciana donde se prepara el mejor pastel de carne del 2025

José Antonio Jiménez, al frente de la confitería Jiménez de Puente Tocinos, resultó vencedor en abril de este año del VI Concurso Regional del Pastel de Carne Artesano, una iniciativa impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social mediante la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial, Industrias y Oficios Artesanales, junto a la Asociación de Pasteleros de la Región de Murcia (Arepa).

En esta edición participaron un total de doce profesionales, que compitieron por hacerse con el reconocimiento. Según señaló el director general Rafael Gómez, el concurso se planteó como una herramienta para visibilizar y reforzar la relevancia de la pastelería salada en la Región, con especial atención al pastel de carne, además de servir como escaparate para reconocer el trabajo y la excelencia de los artesanos pasteleros murcianos.

El certamen se desarrolló en el Centro de Artesanía de Murcia y tuvo como finalidad poner en valor la calidad y tradición de uno de los productos más representativos de la gastronomía murciana.

José Antonio Jiménez, de la confitería Jiménez de Puente Tocinos (Murcia), ganador del VI Concurso Regional del Pastel de Carne Artesano. / L.O.

El jurado estuvo compuesto por personalidades del mundo de la gastronomía y la artesanía, como el publicista Jorge Martínez; Óscar Matehu, ganador de la pasada edición del certamen; Ángela Marulanda, camarera y sommelier; Sherezade Rojas, viajera gastronómica; Anabel Hernández, creadora de contenido de ocio en redes sociales; Francisco Hernández, periodista gastronómico; Juan Antonio Ródenas, chef ejecutivo del restaurante ‘El Churra’, y Amando López, broncista creador del trofeo al vencedor de este concurso.

Tras la deliberación se dio a conocer su fallo en un acto público en el que se ha hecho entrega de una medalla con la imagen del pastel de carne y una placa conmemorativa al ganador.

Arte y música para amenizar los premios

Durante la entrega de premios, la Asociación Muro del Arte llevó a cabo una intervención artística en vivo consistente en la realización de la pintura de un pastel de carne gigante. Además, la tarde estuvo amenizada por el Dj. M. Lacroix, quien ofreció a los asistentes una propuesta musical conceptual inspirada en los ‘Días Europeos de la Artesanía’, que se celebran esta semana.

“Con estas acciones buscamos rendir homenaje a esta tradición gastronómica y destacar, además, la conexión entre arte y gastronomía”, destacó Gómez.

Asimismo, tras el acto, los asistentes disfrutaron de una degustación de pasteles de carne elaborados por Confitería Praga, ganadora en la pasada edición en el ‘V Concurso Regional del Pastel de Carne Artesano’.