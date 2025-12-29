Se acaban las lluvias en la Región de Murcia pero el frío persiste en fin de año

El temporal parará de cara al final del año, según datos de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet). El 2025, sin embargo, se despedirá con frío.

Para el día de nochevieja, más concretamente, se esperan temperaturas de 16 grados de máximas en Murcia, 17 en Cartagena, 12 en Yecla, 15 en Lorca y 12 en Moratalla. Las mínimas, por otro lado, serán de 6, 8, 2, 3 y 1, respectivamente.

Aunque el final del año esté 'libre de agua', se espera que para el 2026 vuelvan las precipitaciones. También se mantendrán las temperaturas por debajo de lo habitual en Año Nuevo, con valores cercanos a los -5 °C en zonas del interior, según Meteored.

Se esperan lluvias en varios municipios de la comunidad para el primer fin de semana del próximo año. Principalmente, eldomingo 3 de enero, para el que la Aemet señala más de un 80 por ciento de probabilidad de precipitaciones en numerosos territorios. Siendo Caravaca de la Cruz la que se lleva el porcentaje más alto, un 95.

Resto de España

Las lluvias cesarán en la última semana de 2025, por lo que el año se despedirá con frío y sin lluvias, aunque el Año Nuevo llegará acompañado de un frente de precipitaciones en las Islas Canarias, que podrían llegar a Península al día siguiente, el viernes 2 de enero, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Así, el jueves llegarán frentes asociados a borrascas atlánticas con lluvias en Canarias con intensidad localmente fuerte, que podrán llegar al día siguiente a buena parte de la Península. En cualquier caso, las temperaturas serán más altas y la nieve quedará acotada a las montañas.

Del Campo ha recordado que el pasado fin de semana ha estado marcado por abundantes precipitaciones en zonas del sur de Andalucía y del área mediterránea. Además, se llegaron a activar avisos rojos en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y la provincia de Málaga.

Por ejemplo, en Carcagente (Valencia), el domingo 28 se recogieron 179 litros por metro cuadrado (l/m2), de los que 143 l/m2 cayeron en tan solo seis horas, según datos de la red de Aemet. El mismo domingo, en la localidad murciana de Abanilla cayeron 85 l/m2, de los cuales 67 l/m2 se registraron en apenas una hora.

Asimismo, el sábado 27 en Málaga --la provincia más afectada por estas lluvias, como ha apuntado Del Campo-- se registraron 77 l/m2 en menos de seis horas en la ciudad de Marbella, de los cuales 45 litros se registraron en solo una hora, por lo que este lunes continuarán los chubascos localmente muy fuertes en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

A partir del martes 30 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero, el clima en España estará marcado por "la estabilidad con cielos poco nubosos y heladas en amplias zonas del interior", según Del Campo. Sin embargo, también ganarán protagonismo los bancos de niebla, que serán "densos y persistentes en zonas de valles y en las mesetas", ha añadido.

En concreto, el martes habrá pocas lluvias en España, salvo en el Cantábrico y en puntos de Islas Baleares, pero en general serán débiles. Así, continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, como consecuencia de unos cielos más despejados por la presencia del anticiclón, mientras que las heladas se extenderán por zonas de montaña, como también por el norte y centro de la Península.

A su vez, volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior, que serán densas, persistentes y que --junto a las bajas temperaturas y en especial en la meseta norte-- podrían generar placas de hielo (engelantes), en cuyo caso podrán provocar problemas en el tráfico rodado.

Además, las temperaturas serán muy bajas todo el martes. En Zamora, Palencia o Valladolid, por ejemplo, está previsto que estas nieblas permanezcan durante buena parte del día y difícilmente alcanzarán los 5ºC de temperatura máxima.

Del Campo ha señalado que lo más probable es que la situación sea similar el miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja, así como el jueves 1 de enero, Año Nuevo. Por ello, espera que el tiempo será estable y casi sin lluvias, aunque las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la Península acompañadas de bancos de niebla que serán densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que formen placas de hielo.

Aunque en Canarias los días previos habrán sido tranquilos, el jueves llegará un frente de lluvias generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes en las islas de Santa Cruz de Tenerife.

Del Campo ha advertido de que aún persiste incertidumbre para la predicción del viernes día 2 de enero, por lo que aún no está claro si este frente llegará a la Península. En caso de que así fuera, las lluvias se concentrarán en el oeste y centro peninsular, que podrían ser localmente intensas en Andalucía Occidental.

En este sentido, el portavoz de Aemet ha señalado que lo más probable es que las temperaturas suban notablemente, ya que el aire llegará templado desde el Atlántico. La nieve, de igual manera, permanecerá en las montañas.