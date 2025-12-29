Un 2026 sin mejoras laborales para 87.000 trabajadores de la Región: los convenios que empiezan el año caducados

El histórico preacuerdo firmado entre sindicatos y la patronal Froet a finales de la pasada semana en el transporte de mercancías para subirle el sueldo un 14% a unos 30.000 trabajadores de la Región de Murcia -y también a los de Amazon tras la huelga convocada- supuso acabar con más de una década con el convenio colectivo en punto muerto.

También el agrícola, forestal y pecuario ha dado un impulso para lograr desatascarse después de que las organizaciones agrarias y agentes sociales alcanzasen hace unas semanas un inicio de acuerdo para poner fin a una congelación de las mejoras laborales que venían sufriendo unos 22.000 trabajadores del sector desde hacía años.

Todos estos empleados encaran la Navidad con mucho más optimismo y tranquilidad, pero hay otros que la afrontan con más dudas laborales después de que sus convenios caduquen en 2025 y entren en ultraactividad (que ha terminado su vigencia oficial, pero sigue aplicándose porque aún no se ha firmado uno nuevo), sin avances claros en la negociación y con el temor a que la falta de acuerdo se prolongue durante meses o, en el caso de estos dos ejemplos, incluso años.

Al menos 87.450 trabajadores de la Comunidad van a iniciar el año 2026 con su convenio colectivo caducado; por lo que hasta que no se vuelvan a sentar en la mesa patronal y sindicatos para iniciar las negociaciones no verán ni mejoras salariales plasmadas en sus nóminas ni avances laborales en su día a día.

Camareros, trabajadores del metal, carpinteros, ebanistas, tapiceros, cajeros y reponedores de supermercados, conductores de transporte público de viajeros, recolectores de cítricos... Son algunos de los sectores cuyos convenios colectivos van a comenzar el año cumplidos.

El retraso de la negociación del plus de astilleros en Navantia reaviva las tensiones

Algunos de los más importantes que van a acabar a caducarse este 2025 son el de hostelería y el de la industria siderometalúrgica, pero también hay otros como los comercios mayoristas de alimentación, detallistas del comercio de la alimentación -quienes venden productos alimentarios directamente al consumidor final-, industrias pimentoneras, industrias vinícolas y alcoholeras, madera o el transporte de viajeros de servicios urbanos y regular de cercanías.

Metal y madera, sectores candentes

En los últimos días también ha vuelto a salir precisamente a la palestra el convenio colectivo del metal, después de que la patronal haya emplazado a posponer la negociación del plus de astilleros para los trabajadores de Navantia hasta 2026, una decisión que ha vuelto a tensar las relaciones entre empresarios y sindicatos en uno de los sectores industriales clave de la Región, sobre todo recordando las numerosas protestas que organizaron tanto en Cartagena como en Murcia a las puertas de la Fremm a finales de junio.

El anuncio del pasado viernes reavivó el malestar entre los trabajadores, que denuncian la falta de avances reales en una negociación que se arrastra desde hace tiempo y que mantiene el convenio en una situación de bloqueo e incertidumbre.

Los 5.000 empleados de la sanidad privada llevan más de 15 años con salarios congelados

También desde el sector de la madera lamentaron que el año se vaya a cerrar sin acuerdo para 2026 y 2027: los sindicatos exigieron a la patronal Arema revisar y modificar varios artículos del convenio antes de seguir hablando del incremento salarial. Esta condición, según Arema, «impidió avanzar en la negociación de las subidas para 2026 y 2027. Ante esta situación, ambas partes han decidido aplazar las conversaciones hasta que exista un marco que permita retomar el diálogo».

Desde Arema lamentaron en un comunicado hace unos días que esta postura «pueda retrasar la información que trabajadores y empresas necesitan para conocer sus condiciones laborales del año en curso desde la primera nómina».

¿Qué convenios colectivos caducan en 2025? Aguas (captación, elevación y conducción) : 1.000 trabajadores y 10 empresas

: 1.000 trabajadores y 10 empresas Aserrío, fabricación de envases y paletas de madera : 450 trabajadores y 35 empresas

: 450 trabajadores y 35 empresas Comercio alimentación (mayoristas) : 8.000 trabajadores y 325 empresas

: 8.000 trabajadores y 325 empresas Comercio alimentación (detallistas) : 5.000 trabajadores y 300 empresas

: 5.000 trabajadores y 300 empresas Especias naturales, condimentos y herboristería : 400 trabajadores y 15 empresas

: 400 trabajadores y 15 empresas Explotación de campos de golf : 300 trabajadores y 10 empresas

: 300 trabajadores y 10 empresas Hostelería : 35.000 trabajadores y 8.000 empresas

: 35.000 trabajadores y 8.000 empresas Industrias pimentoneras : 1.500 trabajadores y 60 empresas

: 1.500 trabajadores y 60 empresas Industrias siderometalúrgicas : 30.000 trabajadores y 8.000 empresas

: 30.000 trabajadores y 8.000 empresas Madera (carpintería, ebanistería, tapicería) : 3.000 trabajadores y 148 empresas

: 3.000 trabajadores y 148 empresas Oficinas de colegios profesionales : 400 trabajadores y 49 empresas

: 400 trabajadores y 49 empresas Recolectores de cítricos : 750 trabajadores y 100 empresas

: 750 trabajadores y 100 empresas Transporte de viajeros (urbanos y regular cercanías): 650 trabajadores y 12 empresas

Sanidad privada: tres lustros encallada

A este listado se suman además sectores que arrastran convenios colectivos caducados desde hace años en la Región de Murcia, algunos de ellos enquistados en negociaciones sin avances significativos desde hace más de 15 años.

Es el caso de la sanidad privada, donde, más allá de acuerdos concretos en algún hospital privado murciano, unos 5.000 profesionales siguen trabajando con un marco laboral desfasado y salarios congelados tras tres lustros.

Sindicatos y trabajadores denuncian la falta de renovación de sus condiciones laborales pese al incremento de costes y de la carga de trabajo.

División por la jornada intensiva en la construcción

El convenio colectivo de construcción y obras públicas en la Región de Murcia, del que forman parte entre 25.000 y 30.000 trabajadores y 2.000 empresas, lleva bloqueado desde finales de 2017. Patronal y sindicatos llevan desde entonces tratando de poner ‘cimientos’ - con aprobaciones de calendarios laborales o tablas salariales que se han ido actualizando años atrás-, pero el principal punto que bloquea un nuevo acuerdo en su conjunto está en la jornada intensiva.

«Desde Comisiones Obreras queremos introducirla en determinados periodos del año, concretamente entre mayo y septiembre, para evitar que los trabajadores estén expuestos a las horas de más calor y mayor riesgo en las obras.

Tradicionalmente, el calendario laboral se firmaba sin problemas, pero este punto aún no se ha podido cerrar para 2026», resalta Víctor Romera, secretario de Empleo de CC OO en la Región, que recuerda que se trata de un «sector emergente que tiene dificultades para encontrar mano de obra cualificada y que, por todo lo relacionado con el precio de la vivienda y el acceso a ella, va a ser clave en los próximos años».

Asimismo desde UGT lamentan que en este convenio colectivo la patronal Frecom mantenga «una posición unilateral contraria a la implantación de la jornada intensiva», lo que ha provocado que, a día de hoy, «continúe la negociación sin que exista un calendario laboral definido para el año 2026».

Exigen subidas salariales del 4% y la reducción de jornada para recuperar poder adquisitivo

La hoja de ruta de CC OO en estas mesas de negociación pasa por intentar implementar incrementos salariales en torno al 4%, sostiene Romera, ya que la Región está en los últimos meses «a la cola de España» en subidas salariales: «Mientras la media nacional se sitúa en torno al 3,5%, aquí estamos alrededor del 2,47%; esto significa que en el resto del país se está recuperando parte del poder adquisitivo perdido tras la pandemia, cuando se disparó la inflación, y en Murcia todavía no hemos recuperado esa fase».

Asimismo consideran imprescindible una «subida ambiciosa» del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que mantenga su valor en el 60% del salario medio. En la Comunidad, recuerda el representante de CC OO, hay «más de 200.000 personas que dependen directamente de esta variable». No obstante, aplaude que desde el año 2018 el SMI haya subido un 61, lo que ha permitido mejoras salariales incluso en sectores con convenios bloqueados.

Para UGT, dice su secretaria general en la Región, Paqui Sánchez, va a seguir siendo "una prioridad" la renovación de los convenios colectivos; "queremos mejorar los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y, por supuesto, continuar con las subidas salariales para que la inflación no provoque más pérdidas de poder adquisitivo".

"Tenemos capacidad de llegar a acuerdos allí donde la patronal tiene voluntad, como ha pasado en los convenios del manipulado del tomate, jardinería u oficinas y despachos, pero UGT también va a continuar luchando y convocando movilizaciones en aquellos sectores y empresas donde se pretenda boicotear la negociación colectiva", advierte.

Por último, recalca que para ello hay que mejorar la organización de los trabajadores "mediante la afiliación y el aumento de personas delegadas en todas las empresas" porque "cada año que pasa una persona sin su convenio colectivo renovado es un año perdido de mejoras en conciliación, salud laboral, igualdad, organización del trabajo, etc. y otros doce meses sin subida salarial", algo, añade, que "no se puede consentir".

Otro pilar clave para el próximo año en la lucha sindical es conseguir la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. «Es muy importante acercarnos a la media nacional, ya que aquí se trabajan unas 1.779 horas al año, frente a las 1.749 de la media nacional, lo que supone prácticamente una semana más de trabajo al año para los trabajadores murcianos», concluye por su parte Romera.