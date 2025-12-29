En 2024 se exportaron más de 121.000 toneladas de carne porcina desde Lorca

La peste porcina ha generado cierto grado de psicosis entre los miembros del sector y también en el extranjero, con varios países cuyo protocolos llevaron a dejar de comprar en todo el país. Sin embargo, desde el Ejecutivo Regional han sacado pecho por los datos que, según han considerado, son positivos.

El Gobierno de Murcia ha defendido los protocolos y medidas de bioseguridad del sector productor de ganado porcino en esa comunidad, la cuarta española que mayor cantidad de carne y elaborados de cerdo exporta, más de 121.000 toneladas en 2024, que se vendieron en más de cien países por 416 millones de euros, el 4,74 por ciento del total nacional facturado.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, han visitado una empresa y según han explicado, "han comprobado en una de esas empresas en esta ciudad la aplicación de esas medidas en las granjas para evitar el contacto con la fauna silvestre y los protocolos internos de manipulación para evitar cualquier contaminación".

Añadieron que "hay barreras exteriores que impiden la entrada de animales silvestres, vados de desinfección de vehículos". Además, afirman tener exhaustivos controles de acceso con los que se reduce la posibilidad de contagio de los animales que están en el interior.

"Son mecanismos que se aplican de forma ordinaria en empresas del sector de toda la región, pero que han cobrado especial importancia tras el brote de peste porcina africana detectadao en Barcelona", ha dicho la consejera.

En la región hay más dos millones de cabezas de porcino en cerca de 1.400 explotaciones que se concentran sobre todo en Lorca, Fuente Álamo y Puerto Lumbreras.