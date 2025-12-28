¿Qué necesita el mercado laboral en la Región? Más trabajadores en el campo y transportistas; menos reponedores y conserjes

Faltan más trabajadores que estén en el campo para preparar el terreno, sembrar, recoger la cosecha y llevar en caja las frutas verduras y hortalizas que salen. También hay un importante déficit de transportistas de mercancías que estén dispuestos a estar al volante durante numerosas horas al día en trayectos nacionales y, sobre todo, internacionales.

Son las profesiones que encuentran más dificultades para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Región de Murcia: peones agrícolas -tanto en explotaciones generales como en huertas, invernaderos y viveros- y conductores de camiones.

El fuerte peso del sector agroalimentario en la Comunidad hace que se requiera mucha más mano de obra en estos empleos para, primero, poder producir estos productos y, después, recogerlos y llevarlos hasta los distintos destinos.

Así consta en los últimos datos extraídos del estudio El ajuste de la oferta y la demanda de empleo realizado por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que advierte de que existe un desajuste estructural marcado en sectores clave. Los conductores asalariados de camiones, un perfil estratégico para la logística y la exportación.

Los rechazos se deben a bajos salarios, horarios, jornadas y desplazamientos

Desde la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (Froet) vienen alertando en los últimos meses que la Región arrastra un déficit de hasta 8.000 conductores, algo a lo que se podría sumar la posibilidad de implantar la jubilación anticipada en el sector, barajada en torno a los 62 o 63 años, lo que agravaría aún más la escasez debido a la elevada edad media de los trabajadores, tal y como aseguró hace unos días el presidente de Froet, Pedro Díaz.

Al margen de peones agrícolas y transportistas, también son necesarios en el mercado laboral más peones agropecuarios, personal de limpieza y empleados administrativos con tareas de atención al público. El informe subraya que se trata, en su mayoría, de empleos de cualificación baja o intermedia, pero que son esenciales para el impulso día tras día de la economía de la Comunidad.

Ocupaciones con más falta de candidatos Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines

Conductores asalariados de camiones

Empleados administrativos con tareas de atención al público

Peones agropecuarios

Personal de limpieza

Ocupaciones donde sobran candidatos Reponedores en almacenes, comercios y supermercados

Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines

Conserjes de edificios

Recepcionistas (excepto de hoteles)

Cuidadores de niños en domicilios

Más candidatos que puestos

En el extremo opuesto, el SEPE detecta exceso de personas demandantes de empleo en varias ocupaciones donde el número de candidatos supera con creces las contrataciones. Los perfiles más ‘saturados’ en la Comunidad son los reponedores que colocan y ordenan las mercancías en almacenes, comercios o supermercados, así como trabajadores cualificados en huertas e invernaderos, conserjes de edificios, recepcionistas (excepto de hoteles), cuidadores de niños en domicilios y los ordenanzas.

Este desequilibrio en el mercado laboral murciano apunta a la conveniencia de reforzar acciones de orientación laboral, recualificación y formación, con el objetivo de redirigir a estos trabajadores hacia sectores con mayor demanda real.

Más de la mitad de los puestos abiertos están vacantes durante noventa días o más

Murcia registra una ratio global de disponibilidad de 13,21, un indicador que es algo inferior que el de la media nacional, situado en 15,76. Esta cifra mide la relación entre personas demandantes de empleo y contrataciones realizadas, y sitúa a la Región en una posición intermedia dentro del conjunto del país: lejos de las provincias con mercados laborales muy tensionados, pero también fuera del grupo con mayor capacidad de ajuste.

Gráficos. / L. O.

Difícil cobertura en vacantes

Solo el 5,77% de las empresas murcianas declara tener vacantes abiertas, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el dato resulta más significativo por el hecho de que el 54,55% de esas vacantes se considera de difícil cobertura, es decir, permanecen abiertas durante 90 días o más. En la práctica, esto indica que el problema no es tanto la cantidad de puestos disponibles como la dificultad para encontrar perfiles adecuados.

La principal causa de este desajuste es la falta de experiencia, que explica el 23% de los casos detectados en la encuesta. A continuación aparece la ausencia directa de candidatos (22%) y la carencia de competencias técnicas (19%). También pesan la falta de formación específica (11%) y, en menor medida, la insuficiencia de competencias digitales o personales y el desconocimiento de idiomas.

Las condiciones laborales agravan esta brecha. Según el SEPE, uno de cada cuatro desacuerdos entre empresas y trabajadores en la Región está relacionado con el salario (20%), los horarios (19%) o la jornada laboral (17%). La movilidad geográfica supone otro obstáculo relevante, mientras que un 36% de los rechazos se agrupa en un cajón de ‘otros factores’, lo que podría apuntar hacia cuestiones como expectativas laborales, estabilidad o conciliación, entre otros.

Ofertas diarias para soldadores, mecánicos, torneros o electricistas

Soldadores, especialistas en fabricación mecánica, electricistas... Cada día se necesitan trabajadores nuevos para sostener el pulso de la industria regional. La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) publica de forma actualizada en su apartado digital de la Agencia de Colocación las ofertas de empleo que se requieren en cada empresa y municipio para cubrir puestos técnicos vacantes y fundamentales en sectores como el mantenimiento industrial, la fabricación mecánica, la electricidad o las energías renovables.

La mayoría de las últimas vacantes están dirigidas a perfiles técnicos y cualificados. Entre los puestos más demandados destacan los técnicos de mantenimiento -tanto eléctrico como mecánico y electromecánico-, así como operarios especializados en fabricación mecánica, como torneros-fresadores, soldadores, caldereros industriales o programadores CNC.

También en los últimos días han aparecido ofertas en el sector de la climatización y las instalaciones térmicas dirigidas a instaladores y mantenedores de calefacción, climatización y frío industrial. A ello se suma el impulso de las energías renovables, con vacantes para técnicos e instaladores de energía solar fotovoltaica, entre otros.