Marcos Ortuño: "La formación digital a medida permitirá acceder a servicios sin salir del municipio"

¿Por qué nace el programa ‘Era Digital’?

Es una iniciativa pensada para reducir la brecha tecnológica que puede haber entre los residentes en los municipios que sufren riesgo de despoblación. Es una evidencia que existen localidades en la Región de Murcia donde se registra una pérdida evidente de habitantes, y tenemos constatado que uno de los factores que agrava esta situación es la dificultad para acceder a servicios básicos, que hoy en día dependen en gran medida de la tecnología. En el Gobierno regional queremos que vivir en el pueblo o la pedanía que elegimos no sea una barrera para acceder a los mismos servicios que en una ciudad. Por eso impulsamos ‘Era Digital’, un programa que ofrece formación y asesoramiento en competencias digitales para todos. Es un proyecto que se suma a otras iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno regional para hacer más atractivos estos pequeños núcleos de población para que sus habitantes no los abandonen. Así hemos puesto en marcha un servicio de transporte a demanda y hemos llegado a acuerdos con entidades bancarias para mantener cajeros automáticos, además de otras medidas de otras consejerías, entre ellas, Política Social o Hacienda, que comparten el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

¿Qué importancia cree que tiene hoy en día contar con destreza en el manejo de herramientas digitales?

La digitalización no es sólo para las personas que viven en grandes ciudades, ni mucho menos. Es una oportunidad para todos. Aprender a usar la tecnología no es complicado si se cuenta con apoyo, y nuestra intención es proporcionar esa ayuda a quien la necesite. Los servicios y las oportunidades de los ciudadanos no pueden ser consecuencia del lugar donde residen. Por eso, ‘Era Digital’ no es sólo un programa de formación. Es también una decidida apuesta por la igualdad y la cohesión social, y estamos muy satisfechos con la respuesta que está teniendo, con más de 3.700 usuarios que han participado en los cursos y talleres. Pero el objetivo no es tanto la capacitación tecnológica en sí misma, sino como medio para acceder a los servicios desde su domicilio.

¿A quién va dirigido este proyecto?

A todos los habitantes de los 16 municipios que están incluidos en la Estrategia de Despoblación del Gobierno regional, con especial atención a personas mayores, mujeres y jóvenes, que son los colectivos más vulnerables en este ámbito. Hablamos de localidades de Abanilla, Bullas, Calasparra, Cehegín, Moratalla o Ricote, entre otras, junto con pedanías de algunos municipios. Queremos que cualquier persona, independientemente de su edad o experiencia previa, pueda aprender a desenvolverse en el mundo digital. Con ese objetivo nació este programa. Para que lo digital llegue a todas partes, sin importar el código postal. Para que la formación sea sencilla, útil y cercana. Y para que las personas puedan aprender, avanzar y quedarse. La tecnología puede ser una herramienta de arraigo, nunca una barrera, y los municipios conectados ofrecen una mayor igualdad de oportunidades.

Vivir en un pueblo no puede ser una barrera para tener las mismas oportunidades que quienes residen en otras zonas de la Región Marcos Ortuño — Consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias

¿Qué tipo de formación se ofrece?

Es una formación práctica y adaptada. Desde lo más básico, como crear una cuenta de correo electrónico, enviar un email o hacer una videollamada, hasta gestiones más complejas como solicitar una cita médica online, usar el sistema Cl\@ve o realizar compras seguras por Internet. También enseñamos a descargar aplicaciones, buscar información útil, acceder a redes sociales y gestionar cuentas bancarias. Todo ello con un enfoque sencillo y personalizado.

¿Cómo se imparten estas clases?

Hemos diseñado un modelo flexible. Hay talleres grupales en más de 58 pueblos y pedanías, pero también formación individual a domicilio para quienes lo necesiten. Queremos que nadie se quede fuera por falta de movilidad o por horarios. Es, en definitiva, una formación a la carta.

¿Cuál es el objetivo final?

Evitar que las personas abandonen sus municipios por falta de oportunidades o servicios. Si conseguimos que puedan hacer gestiones desde casa, comunicarse con familiares por videollamada o acceder a recursos educativos online, estaremos mejorando su calidad de vida y reduciendo el riesgo de aislamiento. Queremos que la tecnología sea una herramienta para fijar población y no un motivo de exclusión. Este programa contribuye a que los habitantes de las zonas rurales puedan seguir viviendo en sus municipios, evitando que se marchen a otras localidades para realizar gestiones cotidianas.

¿Cuándo comenzó y cuánto durará?

El servicio arrancó en junio y tendrá una duración de 14 meses, tiempo en el que se irá adaptando la oferta formativa a las necesidades que detectemos. La idea es que sea un proyecto vivo, que evolucione con la demanda.

¿Cómo puede participar la gente?

De forma muy sencilla. Hay puntos de información y una página web con formularios de inscripción para solicitar las clases, ya sean grupales o a domicilio. Queremos que el acceso sea lo más fácil posible, porque nuestro objetivo es que llegue a la mayor cantidad de personas posible.