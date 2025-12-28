En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia

Eventos cancelados

El Ayuntamiento de Murcia ha comunicado que se ha activado el protocolo de incidencias climatológicas en parques y jardines, por lo que se cierran y balizan por seguridad algunos como el del Cuartel de Artillería y palmerales de Santiago y Zaraíche.

A lo largo de la Región también se han suspendido otros eventos. En Caravaca se suspende la Marcha Día de los Inocentes; en Cehegín, el Mercadillo de Los Caños se traslada al sábado 10 de enero; el Encuentro de Cuadrillas José El Pelaillas comenzará a las 12 de la mañana en el centro cultural Adolfo Suárez

Además, en Calasparra se suspende la actividad Juan Pelotero y los Inocentes; en Moratalla los juegos navideños han sido cancelados.

Han pedido precaución al volante y mantenerse informados a través de los canales oficiales