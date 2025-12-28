Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia

La Aemet eleva a nivel rojo la alerta por lluvias en la Vega del Segura

Un coche de la Guardia Civil cruza una calle inundad en Cobatillas.

José Arrondo

La Aemet ha decretado el aviso rojo para la Vega del Segura hasta las doce del mediodía y alerta amarilla en toda la Región hasta las 21 horas.

