Más de 3.700 personas que viven en zonas en riesgo de despoblación aprenden a usar la tecnología digital

La Comunidad, a través de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, puso en marcha el verano pasado el programa ‘Era Digital’, que hasta el momento ha proporcionado formación en competencias digitales a más de 3.700 personas que residen en zonas en riesgo de despoblación.

El objetivo del plan es reducir la brecha digital y, junto con otras iniciativas desarrolladas por el Gobierno regional, mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, especialmente mayores, mujeres y jóvenes.

Los beneficiarios residen en 58 municipios y pedanías incluidos en la Estrategia de Despoblación que gestiona la Dirección General de Administración Local y donde se ha detectado que la pérdida de habitantes es mayor: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Un total de 40 profesionales especializados en digitalización trabajan en estos 16 municipios, donde se han habilitado puntos de formación para impartir cursos y talleres formativos adaptados a las necesidades de cada persona o grupo. De esta forma, se evitan desplazamientos innecesarios y mejorar su calidad de vida.

Los talleres y formaciones son impartidos por profesionales del sector para tratar temas digitales del día a día, como la navegación segura en internet, gestión bancaria, compras online, etc.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los vecinos de zonas en riesgo de despoblación es el acceso limitado a servicios y recursos, que están más fácilmente disponibles en entornos urbanos. Esto obliga a recorrer grandes distancias para realizar trámites administrativos, acudir a servicios médicos o participar en actividades formativas. Una circunstancia que no solo supone un desafío logístico, sino también económico, incrementando el riesgo de aislamiento y la sensación de desconexión.

El proyecto ‘Era Digital’ quiere revertir esta situación a través de la capacitación digital, brindando a los habitantes las herramientas necesarias para acceder a los servicios electrónicos, realizar trámites administrativos de manera online y, en definitiva, integrarse plenamente en la sociedad digital.

Es un programa que se suma a otros, como el servicio de transporte a demanda o la instalación de cajeros automáticos, que comparten el objetivo de hacer más atractivos estos pequeños núcleos de población y, de esta forma, evitar que los abandonen sus vecinos.

Se trata de proporcionar a los residentes de estos municipios en riesgo de despoblación unas capacidades y oportunidades que ya tienen los habitantes de otros territorios.

De esta forma, se persigue la igualdad de oportunidades y de calidad de vida, la cohesión territorial y por supuesto, el arraigo y puesta en valor de estos municipios.

El presupuesto del proyecto asciende a 1.351.000 euros, cofinanciados por la Comunidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y fondos Next Generation de la Unión Europea.

Persona a persona

Con un enfoque flexible y adaptado a las necesidades de cada persona, su contenido incluye formación variada, como obtención del sistema Cl@ve y el uso del DNI electrónico; descarga de aplicaciones y contenidos multimedia más necesarios; gestión de cuentas bancarias; apertura de cuentas de correo electrónico gratuitas; manejo de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

También abarca la realización de videollamadas y otras cuestiones que planteen los propios vecinos, puesto que se trata de una ‘formación a la carta’, según las necesidades de cada participante. Además, cuando se trate de personas mayores o con movilidad reducida, los formadores podrán impartir las sesiones en sus propios domicilios.

La formación se dirige tanto a niños como a jóvenes, adultos o empresas y se puede recibir en grupo o a la carta.

Con contenidos diseñados para todos los niveles, desde Primaria hasta ESO y Bachillerato, los menores aprenden, a través de actividades divertidas y prácticas, las posibilidades que ofrece la tecnología, desde conceptos básicos hasta habilidades más avanzadas, fomentando el aprendizaje de forma dinámica y adaptada a cada etapa educativa.

Por su parte, los adultos reciben formación básica, intermedia o avanzada para el uso de WhatsApp, la realización de fotografías y videollamadas o habilidades más complejas como realizar compras en línea o utilizar la banca digital con seguridad y confianza.

Mientras, los talleres formativos orientados a empresas permiten impulsar el rendimiento y la competitividad a través de talleres prácticos diseñados para adquirir y perfeccionar habilidades tecnológicas. De esta forma, se potencia la productividad, la innovación y la adaptación al entorno digital actual con una formación a medida para las necesidades de cada empresa.