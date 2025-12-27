Vuelve la inestabilidad a la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este domingo

El tiempo inestable no abandona la Región y los pronósticos indican que la jornada de este domingo volverá a estar pasada por agua en gran parte de ella. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en todas las comarcas de la Región, a excepción del Altiplano, por lluvias que pueden acumular 15 mm en tan solo una hora y que irán acompañadas de tormentas ocasionales.

En el caso del Noroeste, también se advierte de que los registros en 12 horas pueden llegar a los 60 mm. El aviso estará activo desde la entrada de la medianoche hasta las nueve de la noche de mañana.

Bajas temperaturas

Las temperaturas se mantendrán frías durante este domingo, con un ambiente invernal. Las máximas llegarán a los 15 grados en Murcia, 16 en Cartagena, 13 en Lorca, 11 en Yecla y 9 en Moratalla. Las mínimas subirán ligeramente debido a la presencia de cielos cubiertos. En Murcia, el termómetro no bajará de los 8 grados, y en Cartagena de los 12. En Lorca alcanzarán los 9, mientras que en Moratalla a los 6 y Yecla a los 5.

Posibles nevadas

Estas precipitaciones podrán volver a dejar nevadas en los puntos más altos de las sierras del Noroeste. Si bien la cota de nieve se mantendrá alta (a partir de los 1.500 metros), los espesores pueden ser importantes en el Macizo de Revolcadores, donde todavía quedan restos de la nevada del pasado jueves.