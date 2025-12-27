Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete heridos leves en el choque de tres vehículos en Puente Tocinos de madrugada

Entre los heridos había dos menores y una adulta embarazada

Una Ambulancia del servicio murciano de salud (SMS)

Siete personas de entre 6 y 60 años, entre ellas dos menores y una adulta embarazada, han resultado heridas leves este sábado en la pedanía murciana de Puente Tocinos en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos, informa el 112.

Ha ocurrido sobre las 00:45 horas en la avenida Miguel Indurain pasada la zona de Atalayas, antes del puente sobre el río.

Los sanitarios de cuatro ambulancias se han ocupado del traslado de cuatro de ellas, incluidas las menores y la mujer encinta, al hospital Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, mientras que el resto de lesionados han sido atendidos en la propia calzada, sin que fuera necesario su traslado.

