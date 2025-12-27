Infantil
El PP reclama al Gobierno que asuma el 50% de la educación de 0 a 3 años
Además, recordó que la semana pasada el Gobierno regional dio luz verde a 6,9 millones para mantener casi 3.000 plazas gratuitas de escuelas infantiles
R. D. C.
El Partido Popular de la Región ha presentado una moción en la Asamblea para exigir al Gobierno de la nación que asuma el 50% en la financiación de la Educación Infantil de 0 a 3 años, una etapa educativa fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional del alumnado y para la conciliación de la vida laboral y familiar.
El diputado del PP Carlos Albaladejo destacó ayer de que el Gobierno regional ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo presupuestario para avanzar en la implantación y universalización progresiva de esta etapa, garantizando la gratuidad o bonificación de las plazas tanto en la red pública como en la red concertada y privada mediante ayudas directas a las familias. «Este compromiso del Gobierno regional ha permitido ampliar de forma notable la oferta de plazas y aliviar el coste económico que asumen las familias de la Región», aseguró Albaladejo. Además, recordó que la semana pasada el Gobierno regional dio luz verde a 6,9 millones para mantener casi 3.000 plazas gratuitas de escuelas infantiles distribuidas en 32 municipios cuando acabe la financiación europea, en febrero de 2026.
Sin embargo, «el Gobierno de España no está cumpliendo con el mandato de corresponsabilidad financiera recogido en la Ley Orgánica 3/2020 (Lomloe), que establece que esta etapa educativa debe ser sostenida con fondos públicos». Pese a esta previsión legal, «el Ministerio de Educación no está aportando una financiación estructural suficiente, trasladando la mayor parte del esfuerzo económico a las comunidades autónomas», ha afirmado el diputado.
«El Gobierno de España se limita a enunciar compromisos en las leyes, pero no los respalda con financiación real y estable. En la Región estamos sosteniendo prácticamente en solitario la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años», concluyó Albaladejo.
