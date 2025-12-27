Los murcianos gastan una media de 18,83 euros en décimos para el Sorteo del Niño

Las ventas para el Sorteo del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero, se han incrementado este año en 1,59 por ciento respecto a 2024 en la Región de Murcia. En total, se han vendido décimos por valor de 29.605.500 euros, aunque la cantidad consignada era de 32.828.400 euros.

De este modo, teniendo en cuenta la población de la Región de Murcia, con un total de 1.571.933 habitantes, los murcianos y murcianas se han gastado una media de 18,83 euros, ligeramente superior a la media nacional, situada en 18,20 euros.

Después de un Sorteo Extraordinario de Navidad en el que 'El Gordo' pasó de largo por la Región de Murcia, 'El Niño' vuelve a activar la ilusión de cara al 6 de enero.

El municipio de Murcia, en seis ocasiones, seguida de Cartagena (2) y Alhama de Murcia, Archena, Ceutí, El Palmar, Las Torres de Cotillas, Mazarrón y San Pedro del Pinatar, todas con una, son los lugares en donde ha caído el primer premio a lo largo de la historia.

Este 6 de enero, a partir de las 12.00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, a través del sistema de Bombos Múltiples, se elegirán los décimos ganadores: con un primer premio de 2 millones de euros a la serie; un segundo de 750.000 por serie; y un tercero de 250.000 euros por billete.

Origen e historia

Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de 'El Niño'. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional.

No fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de 'El Niño' empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. También podemos destacar que todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.