Las ‘golden visa’ para extranjeros repuntan en la Región de Murcia antes de su retirada

Las golden visa nunca llegaron a consolidarse plenamente en la Región de Murcia como una herramienta eficaz para atraer inversión extranjera con la compra de una vivienda de al menos 500.000 euros a cambio de una autorización de residencia 'exprés'. Sin embargo, su mayor impulso llegó justo en el momento en que el Gobierno central anunciaba su eliminación: las concesiones por inversiones inmobiliarias se dispararon más de un 66%, concentrando en un solo año buena parte de las concesiones de toda la última década, lo que evidenció un auge tardío de un programa que, hasta entonces, había pasado casi desapercibido en la Comunidad.

Las viviendas de lujo en zonas costeras eran el destino favorito de estos inversores extracomunitarios, que buscaban cumplir los requisitos de las golden visa. Más allá del valor económico, la combinación de un clima privilegiado como el mediterráneo, la seguridad jurídica, la revalorización de la propiedad y el estilo de vida exclusivo explicaba por qué, por norma general, elegían urbanizaciones, macrocomplejos residenciales y otras zonas de lujo.

Los interesados ponían la lupa en zonas de costa, urbanizaciones y complejos exclusivos

En una década (2014-2023) se sacaron adelante 86 visados de residencia en la Comunidad a ciudadanos de fuera de la Unión Europea (extracomunitarios), mientras que tan solo en el año 2024 se impulsaron 57, según se extrae de los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si se atiende a inversiones en general, subieron a 119 las autorizaciones concedidas en 2024, más del doble que el año anterior y muy por encima de los registros históricos.

La ley 14/2013 del Gobierno de Mariano Rajoy, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se aprobó cuando el país afrontaba una crisis económica importantes con consecuencias sociales que también provocó una sangría entre los jóvenes empresarios: desde el Ejecutivo del Partido Popular se decidió incentivar la movilidad internacional agilizando la concesión de visados y autorizaciones de residencia para atraer al país inversión y talento.

La ley que las regulaba fue derogada en abril de 2025 por la presión sobre el acceso a la vivienda

Se trataba de una opción para que los inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados o directivos, investigadores y sus familiares o 'nómadas digitales' viniesen a trabajar a la Región de Murcia.

Tras poco más de diez años en vigor, la norma era modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez, desapareciendo la figura oficialmente debido al impacto negativo en el acceso a la vivienda ante la problemática que viene arrastrando el país de elevada demanda y escasa oferta de inmuebles disponibles. Las golden visa en España desaparecieron oficialmente el 3 de abril de 2025, fecha en que entró en vigor la nueva ley que eliminó el visado de residencia para inversores, especialmente el vinculado a la inversión inmobiliaria (compra de propiedades por más de 500.000 euros).

A expensas de conocer los datos referentes a los meses de 2025 antes de su eliminación definitiva (las que ya estaban en proceso o concedidas antes del 3 de abril de 2025 siguen siendo válidas y se gestionan bajo la normativa anterior), lo cierto es que la Región no ha sido un destino prioritario para el gran inversor internacional al que iba dirigido este visado: el mercado inmobiliario murciano es más asequible y menos orientado al lujo que el de otros puntos del país como Madrid, Barcelona, la Costa del Sol o Baleares, que concentraron la mayor parte de estas operaciones.

El personal directivo, mayoría

En total, el pasado año se concedieron 631 autorizaciones, según los datos oficiales correspondientes al último ejercicio. Más de la mitad de los permisos fueron otorgados a titulares principales (331, el 52%), mientras que 300 autorizaciones (48%) correspondieron a familiares reagrupados, lo que refleja el arraigo progresivo de estos perfiles en la comunidad autónoma.

En cuanto a la figura legal, el mayor volumen de permisos correspondió al personal directivo o altamente cualificado, con 203 autorizaciones (31%), seguido de los teletrabajadores internacionales en remoto, que alcanzaron 179 permisos (27%). Destaca también el peso de los inversores, con 119 autorizaciones (18%), una cifra relevante en el último año de vigencia práctica de las golden visa.

Barcelona, Málaga, Madrid y Alicante son las cuatro provincias líderes

A mayor distancia se situaron los traslados intraempresariales (70), la tarjeta azul (23) y otras modalidades minoritarias como emprendedores o trabajadores del sector audiovisual.

Por origen, América Central y del Sur fue la principal región de procedencia, con 264 autorizaciones, muy por delante de Europa sin UE/AELC, que sumó 249 permisos. Asia aportó 54 autorizaciones, mientras que América del Norte (44) y África (20) tuvieron una presencia más reducida.

Más de treinta mil en todo el país

En la Región de Murcia, como en el resto de España, es tras el estallido de la pandemia en 2020 cuando comenzaron a animarse los visados por inversiones inmobiliarias. Aquel año las ventas de viviendas entre extranjeros cogieron ritmo, las visitas presenciales fueron sustituidas por las virtuales y así se siguieron cerrando ventas a golpe de pantalla. En el conjunto de España se concedieron entre 2014 y 2024 un total de 31.491 golden visa, mientras que las provincias con más visados de residencia por la compra de viviendas en 2024 fueron Barcelona (2.198), Málaga (1.724), Madrid (1.602) y Alicante (956).

Contando no solo con inversiones inmobiliarias, en las golden visa concedidas con carácter general en la década de 2014 a 2024 a nivel nacional Barcelona fue la provincia líder, con 9.855, y siguen Málaga (5.791), Madrid (5.707) y Alicante (3.440), que cierra el cuarto puesto.