El Gobierno Regional destinará 1,6 millones de euros para mejorar el Centro de Tratamiento de Residuos de Ulea

El Gobierno regional ha comunicado que quiere movilizar más de 12 millones para apoyar y mejorar la recogida y el tratamiento de residuos en los municipios. Una parte esencial de la inversión, según comentan, se dirige a la mejora y ampliación de las instalaciones de tratamiento de residuos. En este ámbito destaca la del Centro de Tratamiento de Residuos de Ulea, para la que el Gobierno regional acaba de aprobar una aportación por valor de 1,6 millones de euros.

Esta planta, cuya construcción, según ha indicado el Ejecutivo Regional a través de nota de prensa, supondrá una inversión total superior a los 10,7 millones de euros, beneficiará a 30 municipios integrados en el Consorcio de Residuos de la Región de Murcia y sus obras ya están en marcha con el desmantelamiento de la estructura anterior para poder construir la ampliación.

Además, el Gobierno regional afirma haber dado luz verde a una subvención de más de 5,4 millones destinada a la modernización de las instalaciones de tratamiento de biorresiduos de origen doméstico en Cartagena. Informan que el proyecto permitirá optimizar los procesos mediante la mejora del pretratamiento de la fracción orgánica, "la automatización del compostaje y una mayor calidad del material tratado".

“Estas actuaciones nos permiten reducir el volumen de rechazo, mejorar los rendimientos de recuperación y obtener un compost de mayor calidad, cumpliendo con las exigencias de la normativa estatal y europea”, explicó Juan María Vázquez.

Recogida de residuos

El Gobierno regional considera que "da un paso decisivo por la economía circular mediante la mejora en la recogida, gestión y tratamiento de los residuos". Para ello destina 12,3 millones de euros, a través de subvenciones directas para consolidar una "amplia red de recogida y gestión de residuos y, especialmente, el biorresiduo".

“El Gobierno regional está al lado de los ayuntamientos, escuchando sus necesidades y dotándolos de los recursos necesarios con el fin de que puedan ofrecer un servicio de gestión de residuos moderno y eficiente”, subrayó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien señaló que se trata de “una prueba más de la vocación municipalista” del Ejecutivo autonómico.

Para la recogida selectiva de residuos pretenden usar 5,3 millones. Subrayan que estas ayudas "permitirán reforzar la recogida, también de residuos textiles y aceite usado de cocina, a la vez que mejorar los ecoparques en distintos municipios".

El ayuntamiento explica que el plan incluye un presupuesto de 3 millones para la instalación de nuevos medios de recogida de biorresiduos, atendiendo a las necesidades transmitidas por los propios municipios. En concreto, se desplegarán 2.059 contenedores marrones, se distribuirán 42.080 cubos domésticos de biorresiduos a ocho municipios (Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Mula, San Javier, Totana y Villanueva del Río Segura); y se incorporarán 1.054 cubos comunitarios (en Las Torres de Cotillas, San Javier y Villanueva del Río Segura).

Con respecto a los contenedores, agregan que destinarán 200.000 euros a la instalación de contenedores específicos para la recogida de residuos textiles y aceite usado de cocina, lo que amplía las opciones de reciclaje y facilita la correcta separación en origen.

También destacan la adquisición de 22 nuevos camiones de recogida que reforzarán el servicio en 14 localidades de la Región (Abanilla, Blanca, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza, Las Torres de Cotillas, La Unión, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia y Villanueva del Río Segura).

Dentro de esta línea de acción, pretenden dedicar más de dos millones a mejorar los ecoparques en 15 municipios: Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Cieza, Fuente Álamo, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Totana y Villanueva del Río Segura.