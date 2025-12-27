Fecoam impulsa la innovación para dar respuestas concretas a los retos del agro

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) es el principal exponente del movimiento cooperativo agroalimentario en la Región, vertebrando a 75 entidades asociativas que agrupan a su vez a más de 22.000 profesionales del campo, incluyendo agricultores y ganaderos.

La actividad diaria de la federación se enfoca en impulsar la competitividad y la excelencia del sector primario regional. Para alcanzar este objetivo estratégico, Fecoam establece la investigación y la innovación tecnológica como herramientas clave para el desarrollo agrario.

Mediante reuniones sectoriales periódicas y encuentros con el ecosistema técnico y científico, Fecoam identifica de forma continua las necesidades reales del sector agro. Una vez que estas demandas son definidas, Fecoam actúa como nexo, promoviendo y articulando alianzas estratégicas con la administración, centros de investigación, universidades y empresas especializadas, con el fin de lanzar múltiples proyectos de I+D+i que generen soluciones concretas y aplicables al agro regional.

Varias líneas de investigación están centradas en la calidad del agua y la sostenibilidad ambiental en el cultivo de melón o brócoli. / R. A.

Para lograr los objetivos de mejorar directamente la competitividad de las empresas y potenciar el desarrollo económico y social de productores y cooperativas, y por extensión, de la Región, Fecoam intensifica su actividad.

La federación ya participa en diversos grupos operativos e iniciativas de innovación e investigación a nivel regional, nacional y europeo. De cara a 2026, ha presentado una variedad de propuestas en áreas como aceite de oliva, fruta de hueso, lucha contras las plagas o inteligencia artificial, entre otros. Con ellas, espera no solo mejorar la eficiencia productiva de sus socios, sino también facilitar el cumplimiento de las diferentes normativas vigentes y la adaptación a retos como los del cambio climático. Todas estas iniciativas estarán coordinadas desde el departamento de Subvenciones de la entidad, que coordina Pedro Sánchez Séiquer.

Bioeconomía circular y protección hídrica

Las iniciativas ‘Lacto-Algae’, junto con ‘Aguainnova Biomar’ y ‘Aguainnova Purines’ están destinadas a mitigar el impacto ambiental, especialmente en zonas vulnerables como el Mar Menor, transformando residuos o problemas medioambientales en recursos productivos, como fertilizantes y biomasa.

Así, a través del cultivo de cepas autóctonas de microalgas en ecosistemas vulnerables como el Mar Menor y La Albufera en la iniciativa ‘Lacto-Algae’, se busca por un lado mitigar la contaminación por nutrientes, permitiendo además obtener extractos de calidad sin residuos tóxicos ni disolventes, respetando los compuestos sensibles. Esta metodología, además de ser segura, escalable y reproducible, está alineada con los principios de sostenibilidad y economía circular, fundamentales en la política europea actual, transformando biomasa en productos de alto valor añadido.

Otro de los objetivos es obtener bioestimulantes que reduzcan el uso de fertilizantes convencionales y mejoren la calidad de las producciones. / R. A.

Los proyectos ‘Aguainnova Biomar’ y ‘Aguainnova Purines’, ambos aplican la innovan en la calidad del agua de riego y la sostenibilidad ambiental. Tienen como objetivo la demostración e implantación del uso de productos bioestimulantes formulados con microorganismos y/o extractos de algas, así como con purines ganaderos, en las estrategias de cultivo de brócoli, melón y patata. Todo con el fin de reducir el uso de los fertilizantes convencionales y la lixiviación de los nitratos que percolan al acuífero y llegan la Mar Menor.

Digitalización y huella de carbono

Mediante proyectos transversales que aplican tecnologías de vanguardia o disruptivas, como blockchain, satélites e inteligencia artificial, Fecoam busca aportar valor añadido, trazabilidad y sostenibilidad medible a las explotaciones.

Una de estas propuestas es la implantación de tecnologías disruptivas para la mejora de la cadena de valor del aceite de oliva, con ‘BC-Olive’. Es decir, la transformación de la cadena de valor del aceite de oliva a un entorno tecnológico digital más seguro, que garantice la fiabilidad e inmutabilidad de la información. Esta transformación se deriva del uso de las últimas tecnologías disruptivas existentes en el mercado como es el caso del blockchain y la huella digital del aceite de oliva.

Se trabajará en el desarrollo de nuevas variedades de fruta de hueso adaptadas al cambio climático. / R. A.

Con ‘IA Mercados’, la intención es la puesta en marcha de un chatbot para la asistencia en proyectos de innovación en el sector agro. Con este asistente virtual, el fin es orientar a las empresas en proyectos de innovación en múltiples áreas, tales como agricultura de precisión, biotecnología y genómica, agricultura sostenible, robótica y automatización, agricultura vertical y urbana, agroecología o permacultura.

Por otro lado, con el cálculo satelital de absorción de CO2 en agricultura, la pretensión es desarrollar un sistema innovador que permita a los agricultores de la Región de Murcia optimizar el balance de la huella ambiental en sus cultivos de frutales. A través de la implementación de tecnologías avanzadas y técnicas de medición precisas, este sistema busca cuantificar las emisiones derivadas de las prácticas agrícolas y, al mismo tiempo, determinar y maximizar el potencial de absorción de carbono de los árboles frutales para su uso en el sector primario y en sectores externos que lo requieran.

Resiliencia y recuperación genética en viñedos

Estos proyectos son específicos para el sector de la viticultura regional, y están centrados en blindar la variedad Monastrell frente al cambio climático y la erosión genética.

Por un lado, con el uso de cubiertas vegetales, viticultura regenerativa y nuevos sistemas radiculares para la resilencia del viñedo, se pretende establecer una estrategia unificada para viñedos semiáridos con suelos degradados y alta presión hídrica.

Mediante la combinación de cubiertas vegetales, prácticas de viticultura regenerativa, poda de respeto y la evaluación comparada, es decir, pie franco en contraposición a nuevos patrones, reducirá la erosión y aumentará la materia orgánica del suelo; mejorará la calidad agronómica y enológica de la Monastrell; y también incrementará la resiliencia frente a periodos de sequía extrema cada vez más frecuentes y el cambio climático.

Una de las iniciativas para 2026 empleará sistemas abiertos tipo raceway y tecnologías ecoinnovadoras. / R. A.

La Monastrell también es protagonista con una iniciativa que busca la recuperación, selección y conservación policlonal de esta variedad regional.

La intención es generar un grupo que combine sanidad vegetal, adaptación climática y calidad enológica, mediante la prospección sistemática de viñedos viejos y parcelas olvidadas, para localizar la máxima variabilidad de Monastrell.

Asimismo, se llevará a cabo la recolección de yemas y estacas con georreferenciación y pasaporte de parcela, un genotipado para discriminar clones y descartar duplicados, y un diagnóstico de virus (GFLV, GLRaV-3, GFk) y bacterias antes de propagación. También está previsto un mapeo histórico y entrevistas a viticultores de zonas tradicionalmente Monastrell en la Región de Murcia.

Cultivos de alto valor

Estas iniciativas están focalizadas en resolver problemas concretos como plagas, clima o mercados en producciones estratégicas de la Región de Murcia, como son la fruta de hueso, el almendro, y la patata del Campo de Cartagena.

Fecoam busca estrategias innovadoras para la sostenibilidad de frutales de hueso ante el cambio climático, mediante la validación de tecnologías y el desarrollo de un sistema digital de asesoramiento para la toma de decisiones. El proyecto ‘SOS Frutales’ se enmarca en los objetivos de sostenibilidad, digitalización del medio rural y transferencia de conocimiento al sector productivo, con la participación de centros de investigación, empresas agrarias y organizaciones profesionales.

El proyecto ‘Proalmur III’, es la continuación de anteriores iniciativas centradas en la diferenciación de la almendra murciana, obtenida en un escenario de cambio climático, y de la optimización de los procesos de triturado de restos de poda y su manejo agronómico en explotaciones agrícolas, para su valorización como componente de fertilizantes orgánicos.

En esta tercera parte, se busca la optimización del control de la avispilla del almendro en la Región de Murcia a través de una red de ecosistemas, o “living-labs”, y herramientas digitales, los cuales faciliten la detección temprana de esta plaga.

Otro de los objetivos es la creación de huella digital del aceite de oliva que garantice la inmutabilidad de los datos. / R. A.

Fecoam también trabajará en la promoción y valorización comercial de la patata extratemprana del Campo de Cartagena. Así, con ‘Propacar’ busca diferenciar este producto mediante un sello de calidad, caracterización varietal y digitalización de la información para el consumidor.

Se comenzará con el diagnóstico de las dificultades de penetración en el mercado de la patata nueva en comparación con la patata conservada. También se generará información básica, mediante la caracterización diferentes variedades de patata, para el desarrollo de herramientas de digitalización que proporcionen al consumidor información sobre la calidad y sostenibilidad de la patata nueva del Campo de Cartagena, garantizando la confianza del mercado. El fin es poder solicitar un sello de calidad diferenciador de este producto en mercado. Por último, también se elaborará una estrategia de comercialización que contemple acciones específicas dirigidas a los distintos actores relacionados con la producción, comercialización y el consumo de la patata nueva.

Desarrollo y competitividad

Como indican desde Fecoam, todas estas líneas de trabajo junto a empresas, cooperativas, centros de investigación y administraciones, entre otros, están encaminadas a seguir liderando el sector agroalimentario regional mediante la participación y generación de valor en toda la cadena.

Es decir, el fomento y el desarrollo de cooperativas competitivas, innovadoras y sostenibles, que a su vez sean clave para la sostenibilidad de sus productores, ofreciendo a la sociedad productos cooperativos reconocidos y favoreciendo el desarrollo del medio rural, la protección del medioambiente y contribuyendo a la autonomía estratégica de la Región de Murcia, España y la Unión Europea.