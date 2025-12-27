Tiempo
Se espera un sábado nuboso en Murcia, sin descartar lluvias
Las temperaturas bajarán levemente en algunas partes de la comunidad
EFE
Las precipitaciones y el frío mantienen su presencia en la Región. Sin embargo, se van despejando los cielos, aunque el domingo estará 'pasado por agua'.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había marcado el territorio Murcia con alerta amarilla para este sábado, pero ha sido retirada.
Este sábado arranca en la comunidad murciana con cielo poco nuboso que se irá cubriendo, sin descartar lluvias débiles al final del día.
Desde la web de la AEMET, indican que la lluvia podría legar sobre las once de la noche en la ciudad de Murcia y sobre las 15 horas en Cartagena. No se esperan precipitaciones en el Altiplano
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en algunas partes del territorio levantino, con heladas débiles en las sierras.
Las máximas que apenas alcanzarán los 15 grados en Murcia y Cartagena, 13 en Lorca y tan solo 10 en Moratalla y Yecla. Las mínimas serán de 4 grados en Murcia y Yecla, 8 en Cartagena, 3 en Lorca y 2 en Moratalla. El viento será flojo y con dirección variable.
Domingo
Para el domingo se mantiene la alerta en toda la Región, a excepción del Altiplano. Se esperan chubascos con una precipitación acumulada de 15mm y acompañadas de tormentas ocasionales, según informa la web de la AEMET.
Las temperaturas se mantendrán similares a las del sábado. En Murcia las máximas serán 14 grados, 16 en Cartagena, 10 en Yecla, 11 en Lorca y 8 en Moratalla. Las mínimas serán de 8, 12, 5, 9 y 6, respectivamente.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- Día de Navidad pasado por agua en la Región: esta es la previsión para este jueves
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
- En Imágenes | Murcia y Cartagena se lanzan a la calle para celebrar la Tardebuena
- Las empresas murcianas dan por hecho que no cumplirán la normativa de ascensores
- El TSJ vuelve a dar la razón al concejal de Las Torres de Cotillas sancionado por su empresa