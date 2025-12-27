Se espera un sábado nuboso en Murcia, sin descartar lluvias

Las precipitaciones y el frío mantienen su presencia en la Región. Sin embargo, se van despejando los cielos, aunque el domingo estará 'pasado por agua'.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había marcado el territorio Murcia con alerta amarilla para este sábado, pero ha sido retirada.

Este sábado arranca en la comunidad murciana con cielo poco nuboso que se irá cubriendo, sin descartar lluvias débiles al final del día.

Desde la web de la AEMET, indican que la lluvia podría legar sobre las once de la noche en la ciudad de Murcia y sobre las 15 horas en Cartagena. No se esperan precipitaciones en el Altiplano

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en algunas partes del territorio levantino, con heladas débiles en las sierras.

Las máximas que apenas alcanzarán los 15 grados en Murcia y Cartagena , 13 en Lorca y tan solo 10 en Moratalla y Yecla . Las mínimas serán de 4 grados en Murcia y Yecla, 8 en Cartagena, 3 en Lorca y 2 en Moratalla. El viento será flojo y con dirección variable.

Domingo

Para el domingo se mantiene la alerta en toda la Región, a excepción del Altiplano. Se esperan chubascos con una precipitación acumulada de 15mm y acompañadas de tormentas ocasionales, según informa la web de la AEMET.

Las temperaturas se mantendrán similares a las del sábado. En Murcia las máximas serán 14 grados, 16 en Cartagena, 10 en Yecla, 11 en Lorca y 8 en Moratalla. Las mínimas serán de 8, 12, 5, 9 y 6, respectivamente.