La economía regional se multiplica por ocho desde la entrada en la UE

Los eurodiputados murcianos Maravillas Abadía y Marcos Ros valoraron los avances de la Región de Murcia tras la publicación de la iniciativa ‘Desde 1986’, un proyecto del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España para conmemorar los 40 años de la adhesión de España y Portugal.

Desde el Partido Popular, la eurodiputada Maravillas Abadía dijo que «la evolución económica y social de la Región es un ejemplo de cómo el proyecto europeo ha generado oportunidades reales de crecimiento y prosperidad».

Según precisó, «la UE ha sido una herramienta clave para impulsar la formación y la educación de los jóvenes, ampliando su horizonte de oportunidades y reforzando las competencias y capacidades de los ciudadanos». Al respecto, Abadía insistió en que «la UE está hoy centrada en dar respuesta a los principales retos que afectan a los ciudadanos europeos, como el acceso a la vivienda, la creación de empleo de calidad y la promoción de la inversión y el desarrollo empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas». Según señaló, «Europa se construye desde sus regiones, desde su identidad y su ciudadanía». «Desde el Parlamento Europeo seguimos trabajando para que estas políticas se traduzcan en más oportunidades y mayor bienestar», manifestó.

El eurodiputado socialista Marcos Ros señaló que la Región «sería irreconocible sin la Unión Europea». Considera que Europa «ha sido una palanca de modernización y progreso, no solo por los grandes indicadores macroeconómicos, sino también en nuestro día a día. Lo visible son las infraestructuras, también la mejora de los servicios públicos y la capacidad de afrontar crisis con más herramientas, más coordinación y más protección social».

El socialista destacó que la UE «apoyó la modernización de los regadíos tradicionales y está cada año aportando estabilidad a la agricultura con la PAC». Asimismo, también señaló su papel cuando la pandemia de la covid-19 «paró en seco la actividad económica, blindando empleo y rentas y sosteniendo a empresas y trabajadores en los peores meses». Así, también apuntó su presencia «durante décadas, en proyectos de depuración y saneamiento, en centros de salud, hospitales, colegios, equipamientos y servicios de proximidad», así como en programas como Erasmus, «que ha revolucionado la movilidad y han cambiado la experiencia universitaria ya de varias generaciones».

En cuanto al presente de la Región, Ros apuntó a la contribución comunitaria al marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor, el soterramiento del AVE y el impulso del Corredor Mediterráneo.

Crecimiento del PIB

La iniciativa ‘Desde 1986’ ha dado a conocer algunos datos sobre la evolución de la Región desde la adhesión de España a la UE. Por ejemplo, el PIB de la comunidad ha pasado de 4.834 millones de euros en 1986 a 40.386 millones en 2023, lo que supone que la economía regional se ha multiplicado por más de ocho desde la adhesión a la UE. En estas cuatro décadas, además, la población regional ha pasado de 1.006.788 habitantes a 1.568.492, lo que representa un aumento del 55,79%. También ha experimentado un notable crecimiento en el número de personas que viven en la Región y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en 1998 había en la comunidad 2.589 personas con nacionalidad de otro país de la UE, en 2022 este número era de 28.859, lo que supone un incremento del 1.014%.

Entre las contribuciones económicas destacan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Jumilla, Lorca, Mazarrón y Yecla, con una dotación de 21,5 millones; y el Plan de Transformación Digital de la Educación , con 36,5 millones.

También con aportaciones de la UE cuentan el proyecto de la Estación Intermodal del barrio de El Carmen, en Murcia (13,9 millones); la recuperación de edificios emblemáticos como la Cárcel Vieja, el Palacio del Almudí, el Museo Ramón Gaya o los mercados de Verónicas y Saavedra Fajardo (12 millones).