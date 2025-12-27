La Comunidad impulsa un nuevo invernadero de bioseguridad en el Imida que refuerza el apoyo a la vitivinicultura

La Comunidad, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), ha impulsado la puesta en marcha de un nuevo invernadero de bioseguridad que permitirá crear la primera colección nacional de portainjertos de vid certificados.

Se trata de una infraestructura única en España, destinada a conservar plantas madre y a suministrar material vegetal de alta calidad sanitaria para el sector vitivinícola.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que «los portainjertos son esenciales para la rentabilidad, la calidad y la sostenibilidad del viñedo, ya que influyen en la vida útil de la planta, su adaptación al suelo, su resistencia a enfermedades y la calidad de la uva».

En este sentido, subrayó que este nuevo invernadero permitirá garantizar a los agricultores material sano y certificado, adaptado a los retos actuales como el cambio climático, el estrés hídrico o las altas temperaturas.

Rubira señaló además que «es la primera infraestructura de estas características en España, lo que sitúa a la Región de Murcia y al Imida como referentes nacionales en investigación y sanidad vegetal aplicada a la vid».

El Imida ha sido seleccionado por el Ministerio de Agricultura como el único centro que proporcionará a las comunidades autónomas portainjertos de vid de material inicial certificado, base del resto de categorías del sistema de certificación.

El proyecto ha contado con una inversión de 100.000 euros para la construcción de un invernadero de 450 metros cuadrados, dividido en tres módulos independientes y dotado de estrictas medidas de bioseguridad, como control de accesos, zonas de desinfección y sistemas de protección frente a plagas y enfermedades.

Con esta iniciativa, «el Gobierno regional refuerza su apoyo a un sector clave para la agricultura y consolida al Imida como motor de innovación al servicio de todo el sector vitivinícola español», ha señalado la consejera.